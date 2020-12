Zmiany na mapie Polski. Od nowego roku 10 nowych miast [WIDEO]

Z początkiem nowego roku na mapie Polski przybędzie 10 nowych miast. Ich przedstawiciele otrzymali od premiera Mateusza Morawieckiego akty nadania statusu miasta.

– Bardzo się cieszę, że w wielu przypadkach udało się naprawić błędy przeszłości i krzywdy historii, bo w kilku przypadkach (...) jest to przywrócenie praw miejskich odebranych jeszcze po powstaniu styczniowym ukazem carskim, dlatego że Polacy walczyli o niepodległość. A więc jest to akt sprawiedliwości dziejowej – zauważył premier.



Zgodnie z regulacją, od 1 stycznia 2021 r. status miasta otrzyma 10 miejscowości:



Kamieniec Ząbkowicki (w powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim), Goraj (w pow. biłgorajskim, w woj. lubelskim), Kamionka (w pow. lubartowskim, w woj. lubelskim), Sochocin (w pow. płońskim, w woj. mazowieckim), Solec nad Wisłą (w pow. lipskim, w woj. mazowieckim), Wiskitki (w pow. żyrardowskim, w woj. mazowieckim), Dubiecko (w pow. przemyskim, w woj. podkarpackim), Wodzisław (w pow. jędrzejowskim, w woj. świętokrzyskim), Budzyń (w pow. chodzieskim, w woj. wielkopolskim), Koźminek (w pow. kaliskim, w woj. wielkopolskim).



Od 1 stycznia liczba miast w naszym kraju wzrośnie do 954.

