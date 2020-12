Wiceszef radnych KO uderza fake newsem w Orlen i prezesa Obajtka

Bartosz Wiśniakowski, zastępca burmistrza warszawskiego Wilanowa i wiceprzewodniczący radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Mazowsza, atakuje Orlen i prezesa spółki Daniela Obajtka. Komentując wyciek ropy z podległego Orlenowi terminalu na Litwie, opublikował zdjęcie wycieku ropy... z Zatoki Meksykańskiej sprzed kilku lat. Fake news polityka szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych.

W poniedziałek minister środowiska Litwy Simonas Gentvilas, opierając się na danych przekazanych przez polską spółkę naftową, poinformował o wycieku ropy do Bałtyku. Chodzi o należący do Orlenu terminal w Buntydze na północnym zachodzie kraju. Według szacunków, zanieczyszczony jest kilometr kwadratowy powierzchni morza, a wyciek miał dotyczyć około 1-2 ton surowca.





Fake news polityka KO

Poważna awaria terminalu Orlenu‼️ Do Bałtyku wycieka ropa naftowa‼️ Felerny terminal Orlenu znajduje się w Butyndze na Litwie.

Czekamy na równoważną krytykę Pana Obajtka w sprawie awarii terminalu Orlenu od tych polityków #PiS, którzy za awarię Czajki obciążali @trzaskowski_... pic.twitter.com/HmLLBwoKt2 — Bartosz Wiśniakowski (@BWisniakowski) December 29, 2020

Skąd pochodzi zdjęcie wycieku ropy?

OBAJTEK MORDUJE EKOSYSTEM MORZA BAŁTYCKIEGO!!!!!!!! PO CO BYŁ PRZEKOP MIERZEI, JEŚLI I TAK CAŁE ŻYCIE TAM UMRZE????!!!!! https://t.co/0Q2kUZGboi — Qrde SŁAWEK ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ �� #SilniRazem #Ateizm (@qurdequrde) December 29, 2020

"Czajka" Trzaskowskiego to był pikuś. https://t.co/Vf85vhnEYH — Racjonalne Podkarpacie - przeciw PiS✌️ �������� (@KO_Podkarpacie) December 29, 2020

To już nie jest awaria lokalna , to awaria w skali międzynarodowej. Skażenie wód Bałtyku ropą może spowodować nieodwracalne skutki całego ekosystemu. Zawsze odpowiedzialność ponosi szef firmy potem szuka się sprawców. https://t.co/2WJ06qd6JG — Sławomir (@SlawomirLemon) December 29, 2020

W czasach rządów koalicji @Platforma_org-PSL takich wycieków nie było‼️



Czy to dowód na to, że Obajtek zajmuje się polityką i byciem człowiekiem roki zamiast dbać o Orlen⁉️



Po zgrillowaniu awarii Czajki uczciwość dziennikarska każe zadać TVP to niewygodne pytanie o #PetrObajtek https://t.co/bL5lYDInQG — Aleksander Miszalski (@OlekMiszalski) December 29, 2020

Wiśniakowski wraca do śniętych ryb po awarii „Czajki”

P.S. Zdjęcie jest przypadkowe, z sieci, tak jak te pierwsze zdjęcia z dotyczące awarii Czajki... pokazujące śnięte ryby, których nie było. — Bartosz Wiśniakowski (@BWisniakowski) December 29, 2020

Awaria stała się polityczną pożywką dla warszawskiego polityka Koalicji Obywatelskiej.alarmuje o „poważnej awarii” i „felernym terminalu Orlenu”.„Czekamy na równoważną krytykę Pana Obajtka w sprawie awarii terminalu Orlenu od tych polityków PiS, którzy zaobciążali” – domagał się polityk w nocnym wpisie.Do tweeta dołączył zdjęcie potężnego wycieku. Jednak. Wykonano ją z samolotu na miejscuJej autorem jest fotograf Derick Hingle zWiśniakowskiego odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Do tej pory polubiło go już blisko tysiąc osób, a 250 udostępniło go na swoich profilach. Znaczna część użytkowników nabrała się na fałszywe zdjęcie zamieszczone przez politykaUdostępnił go też poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący tej partii w MałopolscePo kilku godzinach od publikacji wpisu Wiśniakowski w komentarzu dodał informację o tym, że ilustrujące go zdjęcie „jest przypadkowe” i pochodzi „z sieci”. Ponownie nawiązał przy tym do, których – argumentował – wcale tam nie było.