Zmutowany koronawirus. Zaskakujące wieści z Niemiec

Nowa odmiana koronawirusa, którą wykryto w Wielkiej Brytanii, była obecna w Niemczech od co najmniej listopada – poinformowało ministerstwo zdrowia Dolnej Saksonii. Zakażony nim pacjent w podeszłym wieku zmarł.

Odkrycia dokonał zespół naukowców z Hanoweru, który zbadał próbki pobrane od mężczyzny pod kątem genetyki wirusa i stwierdził, że jest to wariant B1.1.7 wykryty po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii. Wyniki badań potwierdził potem zespół naukowców wirusologa Christiana Drostena z berlińskiej kliniki Charite.



Władze Dolnej Saksonii poinformowały, że pacjent prawdopodobnie zakaził się od swojej córki, która w połowie listopada wróciła z podróży z Wielkiej Brytanii. Infekcji uległa też jego żona, która wyzdrowiała.



Jest to dopiero drugi wykryty w Niemczech przypadek brytyjskiego szczepu koronawirusa, uważanego za bardziej zaraźliwy i odpowiedzialnego za dużą część zakażeń w południowej Anglii. Pierwszy wykryto w czwartek u kobiety, która niedawno przyleciała do Niemiec z Londynu.



Połączenia lotnicze, drogowe i lądowe między Wielką Brytanią i Niemcami zostały zawieszone do 6 stycznia.



