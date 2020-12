„Margot” oskarża liderkę strajków aborcyjnych. „Przemoc o podłożu seksualnym”

Zna ktoś takie uczucie, gdy liderka Strajku Kobiet stosuje na tobie przemoc o podłożu seksualnym? – pyta Michał Sz. „Margot”. Aktywista LGBT takie zarzuty skierował w stronę Klementyny Suchanow. Pisze też o Marcie Lempart.

Michał Sz., który stwierdził, że jest kobietą i mówi o sobie –„Margot”, po raz kolejny oskarżył liderkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet – Klementynę Suchanow o „przemoc seksualną”. Aktywista LGBT pod koniec lipca zamieścił na Facebooku wpis, w którym wyjaśniał, jak – w jego ocenie – Suchanow go „wykorzystywała”.



W poniedziałek Michał Sz. na swoim profilu na Instagramie, gdzie podpisuje się jako Małgorzata zamieścił post, w którym krytykuje działanie Suchanow i współprowadzonego przez nią strajku.



„Zna ktoś takie uczucie, gdy liderka Strajku Kobiet stosuje na tobie przemoc o podłożu seksualnym, misgenderuje i znęca, potem wyrzuca cię z twojego własnego mieszkania ubezdomniając cię, zwołuje spotkanie Strajku Kobiet z Martą Lempart, podczas którego zakazuje odnosić się publicznie do tej sytuacji? Oczywiście nigdy nie przeprasza za to co zrobiła – przeciwnie, grozi ci przy każdej okazji i śmieje się w twarz. Bo ja tak” – pisze aktywista.

„I parę lat później, gdy ona, Klementyna Suchanow przejmuje za***te inicjatywy tylko po to, by zmiękczać język o aborcji, promować okrojoną Konwencję Stambulską i lansować się na tle tęczowych flag. Wpi***ala na święta piernik, w którym zrównuje twój kolektyw ze swoim największym wrogiem?” – kończy swój wpis.



Oskarżenia pod adresem Suchanow aktywista zilustrował zdjęciem piernika, na którym napisano wulgarne hasła: „Je**ć PiS i SB”. Widać też piorun, symbol, kojarzony ze strajkami aborcyjnymi.



Zarzuty i areszt

Michałowi Sz. prokuratura postawiła zarzuty udziału w zbiegowisku, brutalnego zaatakowania działacza fundacji pro-life oraz niszczenia mienia należącego do fundacji. Chodzi o zdarzenia z 27 czerwca tego roku. Taki czyn zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura zarzuciła aktywiście, że 27 czerwca „wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami uszkodził samochód marki Renault Master poprzez przecięcie opon, pocięcie plandeki, urwanie lusterka, oderwanie tablicy rejestracyjnej, uszkodzenie kamery cofania oraz pobrudzenie pojazdu farbą”. Łączna wartość strat – jak poinformowała prokuratura – wyniosła ponad 6 tys. zł na szkodę Fundacji Pro - Prawo do Życia.



Aktywiście zarzucono również, że w trakcie zajścia przewrócił Łukasza K. na chodnik, czym spowodował u niego obrażenia pleców i lewego nadgarstka. „Zarzut obejmuje także stosowanie przemocy polegającej na szarpaniu i popychaniu Łukasza K. w celu zmuszenia pokrzywdzonego do zaprzestania nagrywania przebiegu zdarzenia” – informowała prokuratura.



Aktywista trafił do aresztu. Po kilku tygodniach sąd wypuścił go na wolność.

