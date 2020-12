Skazana na 15 lat. Menadżerka Inter RAO oskarżona o szpiegostwo

Oskarżona o szpiegostwo na rzecz Mołdawii była menedżerka rosyjskiej państwowej firmy Inter RAO Karina Curkan została we wtorek skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Adwokaci zapowiedzieli odwołanie się od wyroku.

Moskiewski Sąd Miejski, który wydał wyrok, uznał, że Curkan dopuściła się szpiegostwa. Orzekł karę 15 lat kolonii karnej o zwykłym rygorze i nakazał przejęcie przez państwo skonfiskowanych w trakcie śledztwa funduszy w wysokości ponad 656 mln rubli (blisko 9 mln USD).



– Nie zgadzamy się z wyrokiem skazującym i odwołamy się do niego – zapowiedział adwokat Curkan Iwan Pawłow. Zapewnił, że obrońcy uczynią wszystko, by wyrok został uchylony.



W chwili zatrzymania w 2018 roku Curkan była menedżerką wysokiego szczebla w Inter RAO. Śledczy twierdzili, że w 2015 roku przekazała mołdawskim służbom specjalnym dokument będący tajemnicą państwową, a dotyczący „pewnych aspektów działań” rosyjskich firm energetycznych w ramach projektów międzynarodowych. Chodziło w szczególności o rosyjskie dostawy energii elektrycznej do Donbasu. Materiały sprawy karnej utajniono. Prokurator żądał dla Curkan kary 18 lat więzienia.

Curkan nie przyznawała się do winy

źródło: pap

Curkan, która na początku br. przejściowo została zwolniona z aresztu, nie przyznawała się do winy.Obrońcy oceniali, że motywem oskarżenia Curkan jest chęć przejęcia jej stanowiska bądź odwrócenie przez służby specjalne uwagi od osoby rzeczywiście zajmującej się szpiegostwem.