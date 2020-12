Małysz o zamieszaniu w Oberstdorfie: Stworzyliśmy sztab kryzysowy [WIDEO]

Cieszę się, że dostaliśmy szansę i będziemy mogli rywalizować z innymi – na antenie TVP Info decyzję organizatorów Turnieju Czterech Skoczni skomentował Adam Małysz, dyrektor ds. skoków narciarskich w PZN. We wtorek, po otrzymaniu negatywnych wyników testów na koronawirusa, zdecydowano o dopuszczeniu polskich skoczków do otwierającego turniej konkursu w niemieckim Oberstdorfie.

Małysz relacjonował burzliwy przebieg rozmów z organizatorami i miejscowym sanepidem. – Uruchomiliśmy prawie wszystko; stworzyliśmy taki trochę sztab kryzysowy – podkreślił gość TVP Info.





Zamieszanie na Turnieju Czterech Skoczni

Nasi skoczkowie wystartują w Oberstdorfie! Negatywne wyniki całej naszej reprezentacji ���� — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 29, 2020

Jak mówił, wiele osób włączyło się do walki o dopuszczenie polskich zawodników. – A jeśli nie, to żeby nam chociaż wytłumaczono, dlaczego wszyscy (skoczkowie) mają przejść kwarantannę, skoro trzykrotnie mieli wynik negatywny – dodał.Dodatkowe testy, którym poddano członków polskiej ekipy, dały we wtorek wynik negatywny. Wcześniej – na postawie niedzielnego wyniku testu, który wskazywał, żejest zakażony – polskich skoczków narciarskich– Tłumaczyli to przepisami obowiązującymi w Niemczech, tłumaczyli, że wszyscy zawodnicy przyjechali jednym busem, choć było to mylne – relacjonował chaos w komunikatach organizatorówDobę później test Klemensa Murańki także wskazał na to, że jest zdrowy.

Zawody z udziałem wszystkich polskich zawodników rozpoczną się w Oberstdorfie o godz. 16:30. Wcześniej Polacy oddadzą skoki kwalifikacyjne i treningowe.





Adam Małysz: Nasi zawodnicy nie próżnowali

źródło: TVP Info

Zdaniem Małysza, polscy skoczkowie są na tyle doświadczonymi zawodnikami, że– Nie próżnowali,tak, jakby mieli skakać – dodał rozmówca TVP Info i przyznał, że Polacy ciągle są w gronie