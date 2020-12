Załoga „I Love Poland” uzupełniona o kolejnych laureatów szkolenia oceanicznego

Załoga jachtu „I Love Poland” została uzupełniona o kolejnych laureatów szkolenia oceanicznego – poinformował Temistokles Brodowski z Polskiej Fundacji Narodowej, która jest właścicielem łodzi.

W II edycji szkolenia dla młodych oceanicznych żeglarzy regatowych spośród ośmiu osób, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu, kapitan jednostki Grzegorz Baranowski wybrał dwie – Jacka Nowaka i Igora Tarasiuka.



Podczas końcowego intensywnego szkolenia na początku grudnia w portugalskim Cascais zakwalifikowani żeglarze musieli sprawdzić się w praktyce w warunkach atlantyckich na „I Love Poland” – jachcie klasy Volvo Open 70.



Do szkolenia mogły się zgłosić osoby między 18 a 30 rokiem życia. Każdy załogant musiał przejść pozytywnie weryfikację formalną i zostać zaakceptowanym na poszczególnych etapach rywalizacji o miejsce w załodze. Najważniejsze było posiadane już doświadczenie żeglarskie i regatowe oraz umiejętność współpracy w licznej załodze.

– Jeśli laureaci mają wystartować z nami w regatach, nie możemy sobie pozwolić, aby nie mieli żeglarskich podstaw – nie znali żagli, czy nie wiedzieli, jakie są manewry. Chcemy ludzi, którzy już brali udział w zawodach, bo dla nich pewne sytuacje i terminologia nie są obce – powiedział kapitan jachtu.



Grudniowe zajęcia odbywały się na lądzie i morzu. Uczestnicy szkolenia współpracowali ze stałą załogą jachtu, pokazując swoje doświadczenie. Młodzi kandydaci do załogi najpierw poznali każdy zakątek łodzi, a potem już na wodzie realizowali zadania żeglarskie.



Krótkie odprawy odbywały się na bieżąco na jachcie, pracę utrwalano na podręcznych kamerach. Ich zapis pozwalał na ocenę i doskonalenie realizowanych manewrów, które omawiano i analizowano podczas wieczornych zajęć na lądzie w Portugalii.





Promowanie Polski

Prezes PFN Marcin Zarzecki przypomniał, że idea projektu „I Love Poland”– To atrybuty nie tyle indywidualne, co szczególne właściwości charakteru narodowego, przez które załoga wzbudza pozytywne emocje i kształtuje postawy świadomych ze swojego dziedzictwa Polaków – powiedział.

– Nowa formuła projektu przyjęta przez zarząd – zakładająca program szkolenia młodych polskich żeglarzy przynosi zamierzone efekty – podkreślił wiceprezes PFN Michał Góras. – To istotna promocji Polski. Szkolenia pozwalają wzmocnić załogę i stanąć do kolejnych regat w 2021 r. – dodał.



W 2020 r „I Love Poland” startował w lutym na Karaibach w sześćsetmilowych regatach „Caribbean 600 Salida de Antigua entre Anguilla y Guadalupe” i zajął drugie miejsce na linii mety w klasyfikacji jednokadłubowców oraz piąte miejsce w swojej klasie – IRC Zero. Po uwzględnieniu parametrów wszystkich jednostek w klasyfikacji ogólnej IRC znalazł się na 19. miejscu na ponad 70 startujących jednostek.





Pierwsze miejsce w trzech kategoriach

W marcu w Heineken Regatta Saint Marteen, drugie w dwu kategoriach i trzecie miejsce w jednej.W październiku w śródziemnomorskich 41 regatach „Rolex Middle Sea Race” wokół Sycylii „I Love Poland” przekroczył linię mety na Malcie,Po przeliczeniu parametrów poszczególnych jednostek w klasie IRC1 był trzeci.