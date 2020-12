Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na nowego RPO

Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. PiS zgłosił kandydaturę obecnego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, Lewica ponownie zgłasza kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, a kandydatem zgłoszonym wspólnie przez PSL i Konfederację ma być prof. Robert Gwiazdowski.

Na początku grudnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła do 29 grudnia termin zgłaszania przez kluby parlamentarne kandydatów na RPO.





PiS zgłasza Wawrzyka

– Kandydatem PiS na RPO jest poseł tego klubu, obecny wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk – powiedział w Programie 3. Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Według wicemarszałka nie wiadomo jeszcze, czy ta kandydatura zostanie przyjęta przez Senat.– Nie przesądzam niczego, mamy swojego kandydata. T; on, a nie dwaj pozostali. Wtedy zobaczymy, jak się zachowa Senat, czy będzie możliwa większość, która pozwoli wybrać rzecznika – powiedział Terlecki.

Lewica ponownie zgłasza kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz

Gwiazdowski kandydatem PSL i Konfederacji

Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że Lewica ponownie zgłosiła kandydaturęna nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.Podkreśliła, że kandydatura Rudzińskiej-Bluszcz została zgłoszona jeszcze przed świętami i Lewica dopełniła już wszystkich formalności. Żukowska dodała, że we wtorek odbędzie się wspólna konferencja Rudzińskiej-Bluszcz z przedstawicielami klubów popierających jej kandydaturę. Ma w niej wziąć udział przewodniczącyPoseł Konfederacji Artur Dziambor poinformował, że wspólnym kandydatem PSL i Konfederacji na RPO będzie prawnik i ekspert w dziedzinie prawa podatkowego prof. Robert Gwiazdowski.

Klub Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści miał przedstawić swoją kandydaturę w poniedziałek, ale – jak powiedział w PR24 wiceprzewodniczący klubu Marek Sawicki z PSL – trwa jeszcze zbieranie podpisów pod kandydaturą.



Potrzebujemy także podpisów z zewnątrz i zapewniam, że te podpisy mamy — dodał Sawicki. Nie ujawnił nazwiska kandydata lub kandydatki. Sawicki powiedział, że jego klub chce przekonać marszałek Sejmu do koncepcji zgłaszania kandydatur na RPO przez rady wydziałów szkół wyższych.



Nasz kandydat będzie jednym z, wielu, które wpłynęły do klubu KP, zgłaszane przez rady wydziałów — mówił Zgorzelski. Jak dodał, jeśli kandydatury będą zgłaszane w dotychczasowej formule, która wymaga podpisów co najmniej 35 posłów - więcej niż liczy klub KP – to „z pewnością” zostanie zgłoszony jeden, „bo na podpisy dla trzech nas nie stać”.

Problemy z wyborem następcy Bodnara

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych., ale – zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich – nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał ma się zająć wnioskiem 19 stycznia.