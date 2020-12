Rząd zapowiada odszkodowania w razie powikłań poszczepiennych

Powstanie fundusz, który będzie wypłacał odszkodowania w przypadku negatywnych skutków zaszczepienia – zapowiedział w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, fundusz zostanie przyjęty w drodze ustawy. O „funduszu bezpieczeństwa” mówił także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

KORONAWIRUS – RAPORT



Rzecznik rządu, który we wtorek był gościem programu „#Jedziemy”, mówił m.in. o możliwości wyboru przez obywatela szczepionki, z której skorzysta, kiedy do Polski trafią już także inne zakontraktowane preparaty, oprócz dostępnego już firm Pfizer i BioNTech. Müller został też zapytany o odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne wywołane przez szczepionkę przeciwko COVID-19.





Odszkodowania za negatywne skutki szczepionki

– Zgodnie z Narodową Strategią Szczepień powstanie specjalny fundusz, który będzie wypłacał ewentualne odszkodowania, jeżeli by takie były konieczne w przypadku negatywnych skutków zaszczepienia – odpowiedział.Jak wyjaśnił, to jest fundusz, który „ma zabezpieczyć przede wszystkim roszczenia, które mogłyby się pojawić”.– Ale w tej chwili, jeżeli chodzi o negatywne skutki, to one są wskazane w dokumentacji medycznej, one są bardzo niewielkie, ale mimo wszystko mogą się zdarzyć, dlatego też taka odpowiedzialność tego specjalnego funduszu, który będzie przyjęty w drodze ustawy, będzie istniała, tak aby te wszelkie wątpliwości osób, które mają je jeszcze w tej chwili, rozjaśnić i żeby była równieżewentualnej zabezpieczona pod tym kątem – wskazywał Müller.

Także Waldemar Kraska, wiceszef resortu zdrowia, w Polskim Radiu 24 zauważył, że istniejące prawo mówi o tym, że to na rządach, które zakupiły szczepionki, spoczywa odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Dodał, że dlatego „taki fundusz zostanie stworzony”.





Kraska: To fundusz bezpieczeństwa

Kraska wyraził przy tym przekonanie, że fundusz nie będzie nadużywany.– Z tego co widzimy – a zaszczepionych jest prawie 3 mln osób na świecie – to. Dlatego to jest fundusz bezpieczeństwa, na wypadek, gdyby coś się wydarzyło po szczepieniu – powiedział.