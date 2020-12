Tragedia na wrocławskich Krzykach. Nie żyje dwóch nastolatków

Do tragedii doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (28/29 grudnia) między ulicami: Racławicką i Krzycką we Wrocławiu. Zginęło dwóch nastolatków. Ofiary to chłopcy w wieku 16 i 17 lat – potwierdził rzecznik dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz.

Do wypadku doszło przed północą na torach w obrębie Wrocławia, za stacją Brochów w kierunku centrum miasta.



Według relacji policji, chłopcy w wieku 16 i 17 lat szli torami kolejowymi.



– Najprawdopodobniej widząc najeżdżający z naprzeciwka pociąg przeszli na drugi tor i tam zostali potrącenie przez skład najeżdżający z przeciwnej strony – powiedział rzecznik dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz.



Zobacz także: Makabryczny wypadek w Radomsku. Młoda para potrącona przez pociąg

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, gazetawroclawska.pl

Szczegóły tragedii będzie wyjaśniał wezwany na miejsce prokurator.