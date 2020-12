Rzecznik rządu: Nasza dyplomacja podjęła działania ws. polskich skoczków

Nasza dyplomacja na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Piotra Glińskiego podjęła działania ws. polskich skoczków w Niemczech – mówił w programie „#Jedziemy” rzecznik rządu Piotr Müller.

Polscy skoczkowie wystartują w dzisiejszym turnieju w niemieckim Obersdorfie – poinformował na Twitterze Polski Związek Narciarski. W krótkiej informacji, zamieszczonej na stronie internetowej Związek podaje, że testy, którym poddano członków polskiej ekipy, dały wynik negatywny. Nasi zawodnicy są zdrowi.



Wcześniej – na postawie niedzielnego wyniku testu, który wskazywał, że Klemens Murańka jest zakażony, polskich skoczków narciarskich wykluczono ze startu w poniedziałkowych kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu. Dobę później test Klemensa Murańki wskazał jednak na to, że jest zdrowy. W poniedziałek po południu polscy skoczkowi zostali poddani dodatkowym testom.



Müller w TVP Info podkreślał, że rząd jest zawsze gotowy, aby podejmować działania dyplomatyczne niezbędne do tego, aby realizować interesy polskich obywateli. – W tym wypadku również naszych drużyn sportowych – zaznaczył. – Nasza dyplomacja w Niemczech podjęła działania, aby wyjaśnić tę sytuację – dodał.



Do sytuacji polskich skoczków odniósł się w poniedziałek wieczorem premier Morawiecki. „Dla nas, Polaków, zima zaczyna się zawsze, gdy zaczynają się skoki narciarskie. To jeden z naszych sportów narodowych, a rodzinne oglądanie skoków to już pewnego rodzaju tradycja niczym niedzielny rosół. Tym bardziej bolą mnie osobiście doniesienia z Oberstdorfu” – napisał premier na Facebooku.



Jak podkreślił, „nie możemy lekceważyć zagrożenia wynikającego z epidemii, ale nie może być też zgody na rażącą niesprawiedliwość, jaka spotkała naszą reprezentację skoczków narciarskich w rozpoczynającym się za chwilę Konkursie Czterech Skoczni”.

