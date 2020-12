„Szokująca decyzja polskiego sądu”. Chcą odesłać chorego ośmiolatka do Holandii

Rodzice ośmioletniego Martina tuż po świętach usłyszeli wstrząsające informacje. Polski sąd zdecydował o wydaniu ich autystycznego dziecka Holendrom. – Orzeczenie jest skandaliczne i trzeba je zatrzymać. W innym wypadku niebawem dziecko zostanie zabrane rodzicom i odesłane – alarmuje w rozmowie z portalem tvp.info poseł PiS Kazimierz Smoliński. – Dzisiaj złożymy wniosek o wstrzymanie wykonalności tego postanowienia – dodaje dr Bartosz Lewandowski, pełnomocnik rodziny.

O poruszającej sprawie rodziny z Holandii pisaliśmy już kilkukrotnie. Ojcu (informatykowi) i matce (prawniczce) odebrano tam dziecko, bo jeden z sąsiadów stwierdził, że słyszał krzyki małego Martina, a w domu małżeństwa źle się dzieje.



Holenderskie służby natychmiast zabrały dziecko. Nie zważano na argumenty rodziny o tym, że chłopcu nie działa się żadna krzywda, a co więcej zdiagnozowano u niego ciężką postać autyzmu. Wymagał więc specjalistycznej opieki lekarskiej, a mimo to miał zostać umieszczony w zwykłym ośrodku.



Co więcej, przez pierwsze 13 miesięcy rodzicom zabroniono jakiegokolwiek kontaktu z dzieckiem. Potem mogli widywać się sporadycznie, więc małżeństwo zdecydowało się zabrać syna i uciec z nim do Polski. Holandia wydała za nimi Europejski Nakaz Aresztowania. Polski sąd ocenił jednak, że dla dobra dziecka rodzina powinna zostać w Polsce.





Szybka reakcja. Chcą pilnego zażalenia

Teraz o nowych faktach w sprawie poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik. Ujawnił, że decyzja o wydaniu Holendrom ośmioletniego autystycznego dziecka zapadła w Wigilię.„Już wystąpiłem do Prokuratury Krajowej, żeby rozważono pilne zażalenie się i wstrzymanie wykonania orzeczenia. To niebywały skandal!” – napisał na Twitterze Wójcik.

Do sprawy odniósł się również pełnomocnik małżeństwa Bartosz Lewandowski. „Składamy środki odwoławcze od orzeczenia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, który bez rozprawy i bez przesłuchania rodziców nakazał przekazanie Holendrom autystycznego Martina” – podkreślił prawnik.



Oburzenia nie kryje również interweniujący w tej sprawie już wielokrotnie poseł PiS Kazimierz Smoliński. W rozmowie z portalem tvp.info wskazuje, że „sędzia bez udziału stron i ich pełnomocników oraz przy braku opinii biegłych wydał orzeczenie na podstawie orzeczenia sądu niderlandzkiego o pozbawieniu władzy rodzicielskiej w I instancji z rygorem natychmiastowej wykonalności”.



– To skandal i łamanie praw rodziców – wskazuje.

Holandia dopuszcza eutanazję dzieci

Przypomnijmy, że gdy para z dzieckiem uciekła do Polski, warszawski sąd wydał korzystne dla nich orzeczenie. We wrześniu nieprawomocnie zdecydowano, że małżeństwo nie zostanie wydane stronie holenderskiej, uzasadniano to głównie dobrem dziecka.



Sędzia zwrócił uwagę, że w Holandii od 2002 r. prawnie dopuszczalne jest zabijanie ciężko chorych lub nawet ciężko przygnębionych ludzi, w tym zabijanie dzieci od 12. roku życia w ramach tzw. eutanazji.



– Wystarczy, aby lekarz po konsultacji z innym lekarzem był przekonany, że prośba pacjenta o dokonanie eutanazji jest dobrowolna i została głęboko przemyślana, jego cierpienie było nie do zniesienia i bez szans na poprawę. (…) Decyzja o zabiciu psychicznie chorych może paść wobec dzieci po ukończeniu 12. roku życia i to jest „clue” sprawy – uzasadniał sędzia.



Z kolei przed świętami informowaliśmy na portalu tvp.info, że holenderski sąd zdecydował o pozbawieniu praw rodzicielskich opiekunów chłopca. Teraz sąd w Warszawie podtrzymał tę decyzję i zażądał oddania Holendrom ośmiolatka. Sprawa stała się więc jeszcze poważniejsza, bo o życiu chłopca mają odtąd w pełni decydować holenderscy urzędnicy, a prawa rodziców będą ograniczone praktycznie do zera.

Pozytywne opinie biegłych i kuratora nie pomogły

Kazimierz Smoliński (poseł PiS, adwokat i radca prawny) podkreśla, że teraz cała nadzieja w prokuraturze, która może wystąpić do sądu o wstrzymanie wykonania orzeczenia.



Dodaje, że w Święta sędzia wydał decyzję na posiedzeniu niejawnym i dopiero w poniedziałek zostało to ujawnione w systemie informacyjnym. – Zaczynają działać m.in. minister Wójcik i adwokaci rodziny. Orzeczenie jest skandaliczne i trzeba je zatrzymać. W innym wypadku niedługo dziecko zostanie zabrane rodzicom i odesłane – podkreśla Smoliński.



Polityk wskazuje, że „kurator wydał rodzinie pozytywną opinię i wskazał, że wydanie dziecka byłoby niehumanitarne”. – Tymczasem sędzia nie wziął pod uwagę nawet bardzo pozytywnych opinii biegłych o rodzicach ośmiolatka – mówi.



Na pytanie o przyszłość chłopca, jeśli ten trafi do Holandii, Smoliński jest poważnie zaniepokojony. – Na podstawie ubiegłorocznej sytuacji źle to wróży. Dziecko było wtedy w zakładzie przypominającym nasz poprawczak, trwało to niemal 2 lata, dlatego zdesperowani rodzice go zabrali. Martin jest chory i wymaga specjalnej opieki, a najlepszą, jaką może otrzymać, dają mu jego rodzice – zapewnia.





Pełnomocnicy rodziny liczą też na Rzecznika Praw Dziecka

W rozmowie z portalem tvp.info adwokat i pełnomocnik rodziny dr Bartosz Lewandowski wskazuje, że małżeństwu przysługuje apelacja, z której już dzisiaj (wtorek) skorzystają składając wniosek o wstrzymanie wykonalności najnowszego postanowienia sądu.



– Orzeczenie sądu I instancji bardzo niepokoi, ale droga nie jest zamknięta. Przysługuje nam jeszcze normalna procedura odwoławcza. Traktujemy to orzeczenie jako błąd i decyzję, która zapadła wskutek niewłaściwego rozpoznania argumentacji rodziców małego Martina. Sąd nie miał możliwości skonfrontowania ich twierdzeń, bo procedował na rozprawie w trybie niejawnym – podkreśla mecenas.



Bartosz Lewandowski wskazuje, że dokumentacja przygotowana przez pełnomocników rodziny zawierała m.in. liczne zaświadczenia psychologiczne, dokumenty i certyfikaty.



– Świadczą one o tym, że rodzice są bezwzględnie przygotowani do właściwego opiekowania się swoim dzieckiem. Wydanie Martina do Holandii byłoby rażąco sprzeczne z prawami dziecka. Nawet kurator środowiskowy, który robił wywiad na polecenie sądu i sprawdzał, czy chłopcu nie dzieje się krzywda stwierdził, że wydanie tego dziecka z bardzo silnym spektrum autyzmu byłoby niehumanitarne. Dokładnie takiego sformułowanie zostało zawarte – wskazał.



W rozmowie z nami prawnik przypomina, że również wrześniowe orzeczenie warszawskiego sądu „miażdżyło argumentację organów holenderskich i wskazało, że zachowanie sądów na terenie Holandii budzi zdumienie z punktu widzenia praw człowieka i wolności”. – Najnowsze orzeczenie jest więc dla nas niezrozumiałe, ale mam nadzieję, że przy wsparciu Rzecznika Praw Dziecka i prokuratury doprowadzimy do naprawienia błędu w sądzie II instancji – stwierdza.