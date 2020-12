Jest decyzja ws. polskich skoczków w Oberstdorfie. Dotyczy całej kadry

Jest przełom w sprawie udziału polskich skoczków w Turnieju Czterech Skoczni. Reprezentanci Polski wystąpią we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie – poinformował Polski Związek Narciarski. Warunkiem było przeprowadzenie dodatkowych testów na koronawirusa. Cała kadra uzyskała wynik negatywny.

Konkurs w niemiecki Oberstdorfie to pierwsze zawody 69. Turnieju Czterech Skoczni. Reprezentacja Polski w skokach narciarskich w poniedziałek po południu została jeszcze raz przebadana szybkimi testami na koronawirusa.



Wcześniej – na postawie niedzielnego wyniku testu, który wskazywał, że Klemens Murańka jest zakażony, polskich skoczków wykluczono ze startu w poniedziałkowych kwalifikacjach do wtorkowego konkursu. Dobę później test Klemensa Murańki wskazał jednak na to, że jest zdrowy.



Wyniki testów polskich skoczków

Nasi skoczkowie wystartują w Oberstdorfie! Negatywne wyniki całej naszej reprezentacji ���� — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 29, 2020

O której początek konkursu w Oberstdorfie?

Potwierdziły to najnowsze wyniki badań iW takiej sytuacji poniedziałkowe, a w rywalizacji będą mogli wziąć udział wszyscy zgłoszeni zawodnicy – czyli 62 skoczków, w tymKonkurs ma się rozpocząć o 16:30. Wcześniej dwa treningi, w tym jeden tylko dla naszych skoczków. Ten specjalny trening dla biało-czerwonych o 14:30.O 15:30 odbędzie się seria próbna już dla wszystkich chętnych.