Niedzielski: Na razie nie potwierdzono obecności mutacji koronawirusa w Polsce

– Nie ma takiego potwierdzenia – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na pytanie, czy mutacja koronawirusa SARS-CoV-2 z Wielkiej Brytanii jest już obecna w Polsce. Minister dodał jednocześnie, że jest mało prawdopodobne, by mutacja ta nie dotarła jeszcze do Polski.

KORONAWIRUS – RAPORT



– Poprosiłem przez Agencję Badań Medycznych, żeby wprowadzić w Polsce badania sekwencjonowania wirusa, które pozwalają wskazać z jaką mutacją mamy do czynienia – powiedział Niedzielski. – Prawdopodobieństwo, że go tutaj nie ma, jest bardzo niskie. Badania mają ruszyć za kilka dni, po nowym roku – dodał.



Pytany o powrót do normalnego życia, minister stwierdził, że nie lubi gdybania. – Żeby efekt odporności populacyjnej się pojawił, mówi się o 50-60 proc. zaszczepionych dorosłych, czyli ok. 15 mln Polaków. Raczej nie damy rady zaszczepić do lata. W miarę prawdopodobnym scenariuszem jest jesień. To byłoby bardzo ambitnym celem, gdyby udało się to zrobić – uznał.

#wieszwiecej Polub nas

Szczepienia będą powszechne. Każdy dostanie e-zaproszenie Proces powszechnych szczepień rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 r. Każdy dostanie e-zaproszenie, które będzie ważne przez 60 dni. Będą one... zobacz więcej

– Na razie mamy jedną szczepionkę w ręku. Pozostałe; jedna jest w trakcie, informacje z innych firm nie są już tak optymistyczne – zauważył.



Pytany o to, jaka liczba obywateli musi się zaszczepić, by znieść wszystkie obostrzenia, odpowiedział, że „zniesienie obostrzeń nie zależy bezpośrednio od procentu zaszczepienia”. Dodał jednak, że łagodzenie obostrzeń jest zależne od tego, czy procent zaszczepienia będzie przekładał się na spadek liczby zachorowań i poprawę ogólnej sytuacji.



Minister zdrowia był też pytany o szczepienia.



– Przeprowadziliśmy badania, monitorujemy różne analizy i generalnie wydaje się, że głównym argumentem, który ma przekonać wszystkich do szczepień, jest podawanie rzetelnej wiedzy. Gotówka? Takiego rozwiązania nie przewidujemy – mówił.



– W kampanię (dot. szczepień – red.) będzie zaangażowanych wielu sportowców. Praktycznie cały Orlen TEAM – dodał.