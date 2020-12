Od poniedziałku droższe parkowanie w Warszawie

Od poniedziałku (4 stycznia) kierowcy zostawiający auto w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zapłacą za więcej niż do tej pory. Wydłużony zostanie o dwie godziny czas obowiązywania opłat.

Zgodnie z uchwała Rady Miasta od poniedziałku (4 stycznia) zdrożeje opłata za parkowanie w SPPN. Pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3,9 zł zamiast 3 zł; druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł; trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł.



Opłaty będą obowiązywała w dni powszednie od godz. 8 do 20. Teraz opłaty są pobierane do godz. 18.





Kwestia abonamentów

źródło: pap

Nie wejdą natomiast w życie zapowiadaneprzez mieszkańców SPPN.Prawo do abonamentu miało też zostać powiązane z rozliczeniem PIT w Warszawie.W tej części uchwałę unieważnił wojewoda. Ratusz zapowiedział jednak, żetak by otrzymywały je te osoby, które ich rzeczywiście potrzebują.Przed kilkoma miesiącami SPPN została rozszerzona o część Woli i Pragi-Północ.Podniesiona została stawka za brak opłaty parkingowej w SPPN. Do niedawna kierowca, którypłacił 50 zł kary.W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty (dotyczy: e-kontroli SPPN), jej wysokość ustalono na 170 zł.