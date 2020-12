Karetkę zablokowała niesprawna bramka. Nie żyje starszy mężczyzna [WIDEO]

W Rybniku do starszego mężczyzny wezwano karetkę pogotowia. Ambulans utknął jednak przy wjeździe na osiedle, było to niemożliwe przez awarię bramki. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, było już za późno.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Rybniku przy ul. Kominka. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Pomocy medycznej potrzebował 74-letni mężczyzna.



Karetka miała jednak duży problem, by dotrzeć do mężczyzny. Bramka wjazdowa, którą można było dojechać na osiedle, miała awarię i nie mogła się otworzyć. Na miejscu konieczna była interwencja straży pożarnej, która za pomocą specjalistycznego sprzętu wyłamała blokadę.



Jednak kiedy opóźniona karetka dotarła do potrzebującego pomocy mężczyzny, było już za późno. Media relacjonują, że medycy nie czekali na odblokowanie bramki i sami pobiegli na miejsce. Mimo reanimacji zmarł.



– Po godzinie reanimacji Zespół Ratownictwa Medycznego odstąpił od dalszych działań – powiedział Wojciech Rduch z Komendy Miejskiej PSP w Rybniku w rozmowie z portalem rybnik.com.





#wieszwiecej Polub nas