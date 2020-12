„Każdy obywatel będzie miał wybór, z której szczepionki skorzystać”

Wszystkie produkty, które będą dopuszczane na rynku europejskim, będą dostępne także w Polsce – zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller w TVP Info. Gość programu „#Jedziemy” wskazał, że na poziomie unijnym to Europejska Agencja Leków ocenia poszczególne preparaty, ich skuteczność i bezpieczeństwo. To jednak od chętnych do zaszczepienia będzie zależało, z której szczepionki skorzystać – podkreślił Müller.

W niedzielę rozpoczęły się szczepienia na koronawirusa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. To efekt zatwierdzenia przez Europejską Agencję Leków (EMA) preparatu firm Pfizer i BioNTech. W sumie Komisja Europejska negocjowała w imieniu unijnych krajów dostawy szczepionek z sześcioma koncernami farmaceutycznymi i zakontraktowała prawie 2 mld dawek.





Moderna, Pfizer, a może coś innego? „Będzie wybór”

Kolejną firmą, która czeka na autoryzację swoich preparatów, jest Moderna. Decyzjaw tej kwestii jest spodziewana na początku stycznia.O Narodowy Program Szczepień i obawy wśród Polaków o bezpieczeństwow TVP Info pytany był rzecznik rządu; podkreślał on znaczącą rolę kampanii informacyjnych i telewizji publicznej w pokazywaniu stojących za szczepieniami argumentów.wskazał, że w dokumentacji medycznej każdego z rodzajów szczepionek opisane są szczegółowo istniejące negatywne skutki jej podania i zagrożone grupy.

Zapewnił, że wszystkie produkty, które będą dopuszczane na rynku europejskim, będą dostępne także w Polsce.





Rzecznik rządu o szczepieniach w Polsce

źródło: TVP Info

– Każdy obywatel będzie miał wybór, z którego rodzaju szczepionki skorzystać – zapewnił. Jak wyjaśnił, niektóre szczepionki będą miały dopuszczone inne grupy, jak choćby ze względu na alergie wśród pacjentów. O szczegóły będzie można zapytać lekarza w trakcieRzecznik rządu zapowiedział też utworzenie w drodze ustawy specjalnego funduszu, którego zadaniem będzie– To jest fundusz, który ma zabezpieczyć roszczenia, które mogłyby się pojawić, ale w tej chwili, jeżeli chodzi o negatywne skutki szczepień, to one są wskazane w dokumentacji medycznej. Są niewielkie, ale mimo wszystko mogą się zdarzyć, dlatego odpowiedzialność tego funduszu, który będzie przyjęty w drodze ustawy, będzie istniała, aby te wszelkie wątpliwości osób, które mają je jeszcze w tej chwili, rozjaśnić i żeby była kwestia odpowiedzialności finansowej zabezpieczona pod tym kątem – mówił Müller.