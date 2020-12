Europejscy komuniści zdenerwowani wnioskiem min. Ziobry o delegalizację

Wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o delegalizację niewielkiej Komunistycznej Partii Polski spowodował protesty bratnich ugrupowań w całej Europie – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Dziennik opisuje reakcję komunistycznych ugrupowań na wniosek o delegalizację Komunistycznej Partii Polski, który Ziobro skierował w grudniu do Trybunału Konstytucyjnego. „Jego zdaniem cele partii »są tożsame z celami innych partii komunistycznych sprawujących totalitarną władzę w państwach komunistycznych XX wieku«”.



Gazeta zwraca uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat członkowie KPP bez powodzenia startowali w wyborach, a partia działała bez większego zainteresowania mediów. W ocenie „Rz” zmienił to wniosek, który wywołał „gwałtowną reakcję światowego ruchu komunistycznego”.



Wśród przykładów takich reakcji dziennik wymienia pismo, które przed świętami do przedstawicielstwa KE i ambasady RP w Atenach wystosowała Komunistyczna Partia Grecji. „Niedopuszczalne są próby polskiego rządu zakazania Komunistycznej Partii Polski oraz metodyczne wypaczanie historii” – wynika, jak pisze „Rz”, z pisma.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

21 grudnia Komunistyczna Partia Belgii zorganizowała pikietę przed polską ambasadą w Brukseli. Podobne odbyły się przed ambasadą RP w Londynie i konsulatem w Manchesterze. Organizowały je Liga Młodych Komunistów i Komunistyczna Partia Brytanii. Ostre stanowiska opublikowały też Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii i Komunistyczna Partia Robotnicza Rosji” – czytamy w „Rz”.