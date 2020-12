Obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli? Kiedy powrót do szkół? Czarnek odpowiada

Mam nadzieję, że szczepienia dla nauczycieli w odbędą się w drugiej połowie stycznia lub w lutym – powiedział w Polskim Radiu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak zaznaczył, nie będzie nakazu szczepień nauczycieli.

Przemysław Czarnek w Programie Pierwszym Polskiego Radia mówił o planowanych zmianach w podległym mu resorcie. Oznajmił, że liczba wiceministrów spadnie.



– Liczba osób z kierownictwa resortu zmniejszy się z 10 do prawdopodobnie 7 – mówił zaznaczając, że nie chce jeszcze podawać nazwisk.



Odniósł się też do zarzutów o tym, że to zły pomysł, by zakazać dzieciom możliwości wychodzenia z domu w ferie zimowe.



– Odpowiem wszystkim, którzy krytykują te ograniczenia czy zakazy: kochany bracie, kochana siostro, ludzie umierają setkami na koronawirusa, nie robimy tego, bo nam się to podoba, ale dlatego, że chcemy ochronić społeczeństwo przed umieraniem . Jesteśmy odpowiedzialnym społeczeństwem, po to są ograniczenia, żeby zwalczyć pandemię i dać szansę na powrót do normalnego życia, do szkoły – wskazał.





Szczepienia dla chętnych

Mówił też o tym, kiedy planowane są szczepienia nauczycieli. – Mam nadzieję, że szczepienia dla nauczycieli w odbędą się w drugiej połowie stycznia lub w lutym. Będą przeprowadzone oczywiście dla tych, którzy wyrażą taką wolę – wskazał.– Nie będzie nakazu ze strony ministerstwa na szczepienia nauczycieli – dodał.

Kiedy powrót do szkół?

źródło: Polskie Radio, portal tvp.info

Czarnek mówił też planach na powrót do szkół z nauki zdalnej.– Wypłaszczenie wypłaszczaniem, ale dynamika rozwoju pandemii jest najistotniejsza. Jeśli to się uda, mam nadzieję na to, żeStopniowo, hybrydowo bądź stacjonarnie; wszystko zależy od tego, jak eksperci ocenią dynamikę rozwoju pandemii – dodał.– Klasy 1-3 w pierwszej kolejności mają wielką szansę wrócić do szkoły, jeśli ta dynamika będzie rozwijała się dla nas optymistycznie – zaznaczył. Dodał, że jest taka możliwość, żeby powrót do szkół wyglądał inaczej– Ale jestem zwolennikiem uruchamiania tego ruchu oświatowego w jednym momencie – wskazał.– Jeśli będą rejony, gdzie ta pandemia rozwija się szybciej to jest możliwość, że będą różne warianty powrotu do szkół w danych województwach – mówił.