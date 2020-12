Wałęsa mówił, że nie boi się koronawirusa, ale zmienił zdanie. Szczere wyznanie

Lech Wałęsa przeszedł „istną rewolucję” w ocenie pandemii. Jeszcze kilka miesięcy temu mówił, że nie boi się koronawirusa, dziś przyznaje, że zmienił zdanie. „Zaszczepię się na koronawirusa” – zadeklarował w rozmowie z „Super Expressem” były prezydent. Z kolei jego następca Aleksander Kwaśniewski proponuje wspólną akcję zaszczepienia się z Andrzejem Dudą i innymi prezydentami, by zmniejszyć lęk przed szczepionką na COVID-19.

Lech Wałęsa „szczerze przyznaje, że nosi maseczkę, a na koronawirusa na pewno się zaszczepi”.





Wałęsa: Chcę jeszcze trochę pożyć

Wspólne szczepienie prezydentów?

„Chcę jeszcze trochę pożyć. I zaszczepię się na koronawirusa, bo chcę jeszcze trochę popracować i. Jeszcze chciałbym troszeczkę popracować i jeśli jest taka wola nieba, to z nią się zawsze zgodzić trzeba” – powiedział „Super Expressowi”„Jestem gotówsię z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z byłymi prezydentami Bronisławem Komorowskim i Lechem Wałęsą” – deklaruje z kolei były prezydenti namawia prezydentów do wspólnej akcji zaszczepienia się na koronawirusa.„Dajmy dobry przykład i zaszczepmy się razem. Taka akcja propagująca szczepienie spowoduje być może, że osoby, które obawiają się szczepionki, mniej będą się bały” – wyjaśnił.Jak zaznacza, „trzeba się szczepić, bo to jest jedyna szansa, abyśmy z tej pandemii koronawirusa wyszli”.