W Polsce nie brakuje wolnych łóżek covidowych i respiratorów

We wszystkich regionach kraju pozostaje zachowany zapas przynajmniej kilkuset wolnych łóżek covidowych i kilkudziesięciu respiratorów.

KORONAWIRUS – RAPORT



W dolnośląskich szpitalach zajęte są 1223 łóżka z 2734 przeznaczonych dla chorych na COVID–19. Wolnych jest 91 z 202 respiratorów – podał Dolnośląski Urząd Wojewódzki.



Łączna liczba łóżek covidowych w województwie kujawsko–pomorskim wynosi 1929, z czego 1287 jest zajętych. Szpitale w regionie dysponują 175 respiratorami, z których 118 jest wykorzystywanych.



Według danych na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego we wszystkich szpitalach regionu są ogółem 2304 łóżka dla zakażonych koronawirusem, w tym 1184 są zajęte. Wszystkich respiratorów dla pacjentów z COVID–19 jest 227, z czego zajętych – 140. Dane te dotyczą stanu na niedzielę.



W szpitalach na Podkarpaciu jest 1890 łóżek dla pacjentów z COVID–19. Zajętych pozostaje 670 z nich – poinformował w poniedziałek rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk. Zaznaczył, że w regionie ze 171 łóżek respiratorowych zajęte jest 79 stanowisk.

W woj. łódzkim jest 1114 wolnych łóżek spośród 2909 wszystkich covidowych, a także 174 z 278 respiratorów – powiedziała w poniedziałek rzeczniczka prasowa wojewody Dagmara Zalewska.



Na Mazowszu zajętych jest 2488 z 4760 łóżek i 253 z 443 respiratorów.



834 z 2572 łóżek dla pacjentów z koronawirusem jest zajętych przez chorych na COVID–19 w Małopolsce – wynika z poniedziałkowych danych urzędu wojewódzkiego. Zajętych jest także 98 z 264 dostępnych respiratorów.



W woj. podlaskim w poniedziałek zajętych było 639 łóżek covidowych i 53 respiratory. Wolnych było 910 łóżek i 64 respiratory.



Na Pomorzu na ogólną liczbę 1835 łóżek covidowych w regionie 1093 są zajęte. W użyciu są także 73 ze 135 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem.





Na Śląsku dla zakażonych koronawirusem jest ogółem 3696 miejsc, z czego 1570 zajętych, i 300 łóżek z dostępem do respiratora, z których 152 są zajęte.



W świętokrzyskich szpitalach wolnych pozostaje 911 z 1432 łóżek i 79 ze 120 respiratorów dla pacjentów z COVID–19.



W poniedziałek w woj. warmińsko–mazurskim w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem hospitalizowanych było 770 osób. Do respiratorów podłączonych było 73 pacjentów. Oznacza to, że wolne pozostają 423 łóżka covidowe i 44 respiratory.



Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podał że na łączną liczbę 2691 łóżek dla pacjentów z COVID–19 w placówkach regionu zajętych jest 1631. W wielkopolskich szpitalach dla osób z koronawirusem dostępnych jest łącznie 259 łóżek respiratorowych, z czego 125 jest zajętych.



W zachodniopomorskich szpitalach zajęte jest 1025 z 1455 łóżek dla pacjentów z COVID–19 – poinformował w poniedziałek Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Zajętych jest także 85 ze 121 respiratorów dla pacjentów covidowych.