Tajemnicza śmierć chłopca w święta. Ojciec mówi o możliwej przyczynie

14-miesięczny chłopczyk z Kamienia Pomorskiego zmarł w szpitalu z objawami zatrucia. Karetkę wezwali jego rodzice, ponieważ u całej rodziny wystąpiły nietypowe objawy. Ojciec zmarłego dziecka podejrzewa, że przyczyną tragedii był środek do deratyzacji mieszkania.

Do zdarzenia doszło 25 grudnia około godziny 13 przy ulicy Moniuszki w Kamieniu Pomorskim. Trzyosobowa rodzina, która wspólnie spędzała święta, nagle gorzej się poczuła. Występowały u nich nudności i bóle brzucha.



Na miejsce przyjechały służby ratunkowe. Ewakuowano rodzinę i inne osoby z tego budynku, w sumie dziewięć osób. Straż pożarna podejrzewała, że może to być zatrucie tlenkiem węgla. Matkę i dziecko zabrano do szpitala.



Jednak strażacy poinformowali, że czujniki nie wykryły żadnej substancji. Jak podaje Polsat News, zbadano tlen, metan, siarkowodór i tlenek węgla. Próbę ponowiono, z podobnym skutkiem.

Mimo prób lekarzy w szpitalu nie udało się uratować życia 14-miesięcznego dziecka. Dziecko zmarło mimo reanimacji.



Ojciec tragicznie zmarłego chłopca w rozmowie z Polsat News mówi o możliwej przyczynie wypadku. Okazało się, że za trzecim razem wykryto w mieszkaniu siarkowodór.



Mężczyzna powiedział Polsat News, że przyczyną mogła być źle przeprowadzona deratyzacja. – Naciskaliśmy na właściciela, żeby deratyzację przeprowadziła profesjonalna firma. Jak dodaje, „jednak ten człowiek postanowił, że zrobi to sam, choć te środki nie są dopuszczone do obrotu bez uprawnień”.



Sprawę bada prokuratura.

