Grupa nastolatków ukarana, bo sprzątała dom przed zabawą sylwestrową

Ośmioro nastolatków w Teramo we włoskiej Abruzji zostało ukaranych przez policję za to, że sprzątali mieszkanie, przygotowując je na zabronione z powodu pandemii przyjęcie sylwestrowe. To jeden z przypadków łamania przepisów, o których informują media.

Lokalna prasa podała, że patrol policji został wezwany przez sąsiada , który zobaczył grupę młodzieży w pustym zazwyczaj mieszkaniu. Było to ośmioro 16- i 17-latków, pochłoniętych sprzątaniem domu przed zabawą w sylwestra.





Podwójna kara grzywny do zapłaty

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Gdy przyjechała policja, nieletni zostali przekazani rodzicom, którzyza to, że ich dziecii wbrew obowiązującym przepisom opuściły domy bez uzasadnionej przyczyny.Dziennik „La Repubblica” podkreśla, że siły porządkowe na różne sposoby tropią przypadki łamania przepisów rządowego dekretu w sprawie częściowego lockdownu w okresie świąteczno-noworocznym.Gazeta przytacza wypowiedź policjanta, który stwierdził:To sąsiedzi, zaznacza, odegrają ważną,które będą prowadzić funkcjonariusze, ścigając amatorów przyjęć organizowanych za wszelką cenę mimo pandemii.Na mocy dekretu rządu w sylwestra,