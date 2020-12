Strażacy kupili symulatory. Wyglądają jak domki dla lalek

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. kupiła symulatory zagrożeń pożarowych. Są w nich miniaturowe meble, komputery, piece, sprzęty AGD a nawet choinka. Całość wygląda jak domek dla lalek, ale chodzi o to, aby pokazać, jak w różnych częściach domu albo w biurowcu może powstać pożar.

Zagrożenia mogą powstać w każdym domu, zaczynając od płonącego oleju na patelni przez suszarkę położoną na wannie po zwarcie na przykład lampek choinkowych. W każdym z sześciu pomieszczeń kryje się jakieś niebezpieczeństwo. Domek naszpikowany jest kablami, światełkami i dźwiękiem.



Pojawia się też dym, co prawda estradowy, ale dający do myślenia, co się dzieje w mieszkaniu, w którym wybucha pożar. Wszystko widać jeszcze dokładniej dzięki kamerom ukrytym w pokojach; obraz można zobaczyć na monitorze lub rzutniku. Nie bez przyczyny przy schodach w domku panuje bałagan. To też ma coś uświadomić oglądającym – zwracają uwagę strażacy.



Drugi symulator przypomina biurowiec. Tu pali się śmietnik albo nawet cała serwerownia, działają czujki ognia i dymu, a pracownicy słyszą komunikaty.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP3 Gorzów Wlkp.

Symulatory kosztowały ponad 120 tys. zł. W tej cenie jeszcze w styczniu do straży ma dotrzeć dodatkowa makieta.Oba domki są na kółkach. Można je zawieźć do przedszkola, szkoły i na szkolenie do firmy lub spotkanie z seniorami. Będą też pokazy na festynach strażackich, choć te odbędą się dopiero, jak skończą się obostrzenia pandemiczne.