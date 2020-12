Koronawirus. Węgry otrzymały tysiące dawek rosyjskiej szczepionki

Węgry otrzymały 6 tysięcy dawek rosyjskiej szczepionki przeciwko COVID-19 – poinformował węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Nie określił jednak, kiedy rozpocznie się jej podawanie.

Szijjarto wyjaśnił, że na razie węgierscy eksperci do spraw zdrowia będą prowadzić ocenę skuteczności rosyjskiej szczepionki na Węgrzech.



„Przesyłka zostanie przetransportowana do Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, gdzie węgierscy eksperci będą mieli kolejną okazję do podjęcia decyzji o sposobie użycia szczepionki” – napisał minister na Facebooku.



Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rosyjska szczepionka Sputnik V musi zostać zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków, zanim będzie mogła zostać wprowadzona do obrotu w jakimkolwiek z 27 państw Unii. Jak dotąd Bruksela zatwierdziła tylko szczepionkę firm Pfizer/BioNTech.



W zeszłym miesiącu Rosja i Węgry uzgodniły, że węgierscy lekarze i eksperci medyczni otrzymają zezwolenie na obserwację procesu produkcyjnego i testów laboratoryjnych szczepionki Sputnik V.

Na Węgrzech podawanie szczepionki firm Pfizer/BioNTech rozpoczęło się w sobotę, dzień wcześniej niż w większości krajów