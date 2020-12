„GW” broni decyzji Niemców: To nie oni nas wykluczyli z Turnieju Czterech Skoczni

„To nie Niemcy nas wykluczyli z Turnieju Czterech Skoczni. To wirus” – tekst pod takim tytułem ukazał się w poniedziałek w „Gazecie Wyborczej”. Szef działu sportowego Agory, Radosław Leniarski przekonuje w nim, że „to Polskę świat ocenia jako kraj, którego rząd nieudolnie walczy z epidemią”, dlatego „zachodni sąsiedzi niekoniecznie powinni słuchać naszych rad”.

„Kto miałby wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że koronawirus nie rozprzestrzeni się na większą liczbę polskich zawodników lub członków ekipy, skoro przebywali z zakażonym skoczkiem w samochodach i pokojach hotelowych, w dodatku często i długo?” – pyta dziennik.





Pozytywny wynik testu

Spotkanie kapitanów

Polaków nie dopuszczano do startu w poniedziałkowych kwalifikacjach konkursu Pucharu Świata w Oberstdorfie zaliczanego do Turnieju Czterech Skoczni, gdyż w niedzielę pozytywny wynik testu namiał Klemens Murańka. Poniedziałkowe badanie tego zawodnika dało rezultat negatywny. Wszyscy inni członkowie kadry mieli negatywne wyniki.Polski Związek Narciarski liczy, że biało-czerwoni mimo wszystko wystartują w Oberstdorfie. „Czekamy na wyniki kolejnych badań naszej reprezentacji.” – napisano w poniedziałek wieczorem na Twitterze związku.O godzinie 21 odbyło się nadzwyczajne spotkanie kapitanów reprezentacji. W jego trakcie zatwierdzono nowy program wtorkowej rywalizacji, który wejdzie w życie w przypadku kompletu negatywnych wyników w polskiej ekipie we wtorek rano.

Jeżeli wyniki będą negatywne, to o 14.30 odbędzie się seria treningowa, tylko z udziałem Polaków, o 15 seria próbna, a o 16.30 rozpocznie się konkurs. W przypadku zakażenia w polskiej ekipie, będzie obowiązywał stary program – o 15 seria próbna, a o 16.30 konkurs.



Oprócz Murańki, w siedmioosobowej polskiej kadrze na TCS znaleźli się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, triumfator poprzedniej edycji Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot.



Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) przed startem sezonu nie przygotowała żadnych procedur odnośnie dopuszczania do startu reprezentacji, w przypadku pozytywnego wyniku testu któregoś z jej członków. W efekcie obowiązują przepisy kraju, w którym akurat odbywają się zawody. Z powodu zakażenia wcześniej wykluczono między innymi Austriaków z jednego z konkursów w fińskiej Ruce, a Szwajcarów z mistrzostw świata w lotach w Planicy.

Po wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, kolejna runda TCS odbędzie się 31 grudnia - 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen, a później skoczkowie przeniosą się do Austrii na zawody w Innsbrucku 2-3 stycznia oraz Bischofshofen 5-6 stycznia. W szerokim gronie faworytów wymieniani są między innymi Stoch i Żyła.