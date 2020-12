W Boże Narodzenie Marokańczyk z maczetą terroryzował mieszkańców miasta

Marokańczyk, którego krewniak był dżihadystą tzw. Państwa Islamskiego, terroryzował w Boże Narodzenie mieszkańców Castellón de la Plana, grożąc im maczetą. Podczas zatrzymania krzyknął do funkcjonariuszy „Allah jest wielki. Idę was zabić!”. Okazało się, że przeszłości mężczyzna był skazywany za pedofilię.

Do incydentu doszło w Boże Narodzenie po południu, na centralnej ulicy Castellón de la Plana, miasta we wschodniej Hiszpanii. Uzbrojony w maczetę i nóż Marokańczyk wygrażał nimi przechodniom. Przerażeni ludzi wezwali policję.



Na widok funkcjonariuszy mężczyzna zaczął być jeszcze bardziej agresywny. Krzyknął do stróżów prawa: „Allah jest wielki. Idę was zabić!”. Jednak policjantom udało się go obezwładnić tak, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Funkcjonariusze potraktowali incydent jako potencjalne zagrożenie terrorystyczne. Tym bardziej, że Marokańczyk był bliskim krewnym jednego z bojowników tzw. Państwa Islamskiego, który przed wyjazdem do Syrii mieszkał w miasteczku.



Sam napastnik ma bogatą kartotekę; był skazywany za seksualne wykorzystywanie dzieci. Mężczyzna trafił do aresztu, a śledczy wyjaśniają, co powodowało nim, że wyruszył na ulice z maczetą. Funkcjonariusze służb antyterrorystycznych analizują komputery i nośniki danych zabezpieczone w domy Marokańczyka.