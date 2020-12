Aktywista LGBT wykorzystuje upośledzonego człowieka? Bulwersujące nagranie Rafalali

Transeksualista przedstawiający się jako Rafalala opublikował w internecie nagranie z młodym, wyraźnie upośledzonym człowiekiem. Film pokazuje jak lewicowy aktywista, określany przez Onet jako „kobieta z penisem”, nagrywa swoją „randkę” z mężczyzną i pyta o jego zarobki oraz wysłuchuje wyznań miłosnych. Sprawa wywołała oburzenie internautów, którzy zarzucają skandaliście wykorzystywanie do autopromocji chorego i prawdopodobnie nieświadomego całej sytuacji człowieka.

W kwietniu 2019 r. transseksualista o pseudonimie „Rafalala” został zatrzymany w Sopocie za rozbój połączony z groźbą użycia broni. Miał razem z inną osobą kopać i okraść mężczyznę.



Rok wcześniej internet obiegło nagranie, na którym widać, jak brutalnie i wulgarnie zaatakował na ulicy Warszawy nastolatkę. Teraz „artysta” przez lata występujący na konferencjach prasowych oraz manifestacjach razem z politykami lewicy , np. Robertem Biedroniem i Joanną Senyszyn – postanowił o sobie przypomnieć.



Na skandaliczne zachowanie aktywisty zwrócił uwagę youtuber „Szarpanki z Życiem II”. Na nagraniu zatytułowanym „RAFALALA bezkarnie wykorzystuje i obraża ludzi” widzimy fragmenty kilku filmików opublikowanych m.in. na Facebooku dla fanów Rafalali: „Nina Kukawska”.



Na kanale „Szarpanki z Życiem II” (w przeciwieństwie do oryginału) wizerunek młodego człowieka został częściowo ukryty.





. Tak brzmi kilka z najpopularniejszych komentarzy pod filmikiem:„Mam nadzieję, że ludziom to otworzy oczy, kim naprawdę jest ten człowiek. I on ciągle krzyczy o nienawiści, nietolerancji i oburza się, jak ktoś się z niego śmieje... To już jest mega przegięcie! Naśmiewanie się z ewidentnie upośledzonego w jakimś tam stopniu chłopaka... i to publicznie... W imie czego! Niech to ktoś zgłosi gdzieś” – apelował jeden z internautów.„Nagrał upośledzonego, żeby go poniżyć i się pośmiać z niego.. i ten typ się kur*a dziwi, że nikt go nie toleruje? Eh szkoda tylko tego chłopaka” – napisał inny.„Ktoś powinien to zgłosić na policję i prokuraturę za wykorzystywanie chorego chłopaka do nikczemnych celów” – ocenił inny użytkownik serwisu YouTube.„Widać, że chłopak jest trochę nie teges i nic nie wiem. Szkoda biednego chłopaka”. „Zgłosić to, bo to jest obrzydliwe! Za takie coś powinno się ukarać. Biedny, niczego nieświadomy chłopak, szkoda mi go”. „To jest obrzydliwe i żałosne”. „Panie prokuratorze, do dzieła” – piszą internauci.