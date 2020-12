Pieszo tunelem pod kanałem La Manche. Brytyjczyk miał dość czekania

Zamknięcie przez Francję na 48 godzin możliwości przekraczania kanału La Manche spowodowało potężne niedogodności dla wielu osób. Dla pewnego Brytyjczyka były one na tyle dotkliwe, że nie czekając na wznowienie ruchu, postanowił przejść przez tunel pod kanałem pieszo.

Władze Eurotunnelu, spółki zarządzającej tunelem pod kanałem La Manche, poinformowały, że przed tygodniem zatrzymano w nim mężczyznę, który próbował przejść z jednej strony na drugą i został on przekazany władzom francuskim.



Zeszły poniedziałek był pierwszym dniem 48-godzinnego zamknięcia ruchu przez kanał La Manche, na co Francja się zdecydowała z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmiany koronawirusa. Spowodowało to potężny zator ciężarówek po brytyjskiej stronie, który udało się rozładować dopiero w niedzielę.



Nielegalni imigranci notorycznie próbują przedostawać się do Wielkiej Brytanii przez tunel pod kanałem, ale zazwyczaj usiłują się dostać do ciężarówek albo do pociągów przejeżdżających tą trasą, choć w 2015 roku zatrzymano Sudańczyka, który piechotą przeszedł niemal całą długość tunelu.



Tym razem jednak, jak podał tabloid „Daily Mirror”, zatrzymanym mężczyzną jest Brytyjczyk. Ani jego personaliów, ani tego, jak daleko udało mu się dojść, nie podano. Nie jest też jasne, w jaki sposób przedostał się do tunelu.

#wieszwiecej Polub nas