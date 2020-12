Łapówki za zlecenia. Wicedyrektorzy Świętokrzyskiego ZDW zatrzymani

Agenci CBA zatrzymali dwóch wicedyrektorów Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach podejrzanych o korupcję. Jeden z urzędników wpadł niedługo po przyjęciu 30 tys. zł łapówki od jednego z przedsiębiorców z firmy wykonującego prace na zlecenie ŚZDW. Mimo to sąd uznał, że nie ma potrzeby stosowania jakichkolwiek sankcji wobec mężczyzny. Zresztą identycznie zadecydowano w przypadku drugiego urzędnika.

Śledztwo w sprawie korupcji w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach prowadzą śląskie „pezety” Prokuratury Krajowej oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ustalili oni, że dwaj zastępcy dyrektora ŚZDW: Dariusz W. (odpowiadający za utrzymanie sieci drogowej) oraz Karol R. (odpowiadający za inwestycje) od jakiegoś czasu przyjmowali łapówki od dwóch przedsiębiorców. Były to między innymi drogie smartfony oraz gotówka. Dzięki temu, do firm tych biznesmenów trafiały zlecenia związane z budową dróg i odpowiedniej infrastruktury.



Choć śledczy nie zdradzają kulis śledztwa, wiele wskazuje na to, że jeden z przedsiębiorców zdecydował się donieść o całym procederze organom ścigania. I to najprawdopodobniej dzięki niemu agentom CBA udało się zatrzymać jednego z urzędników niedługo po tym, gdy odebrał 30 tys. zł od biznesmenów. Akcja miała miejsce 21 grudnia. Wówczas ujęto obu wicedyrektorów oraz obu właścicieli firm.



W Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzuty usłyszało dwóch urzędników oraz jeden z biznesmenów. Potwierdzałoby to podejrzenia o współpracy ze śledczymi drugiego z przedsiębiorców, który skorzystał z klauzuli niekaralności w związku z ujawnieniem korupcji.

Bez sankcji



Prokurator śląskich „pezetów” przedstawił Karolowi R. (w jego samochodzie znaleziono pieniądze z łapówki) zarzuty popełnienia czterech przestępstw przyjmowania korzyści majątkowych oraz ich obietnicy. Natomiast Dariusz W. odpowie za trzy przestępstwa przyjmowania korzyści majątkowych oraz ich obietnicy jak również jedno związane z nakłanianiem do wręczenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcje publiczną.



Marek U., reprezentujący firmę wykonującą prace związane z infrastrukturą drogową, usłyszał zarzuty wręczania korzyści majątkowych oraz obietnic ich wręczenia osobom pełniącym funkcje publiczne.



Za popełnione przestępstwa wszystkim trzem podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura wnioskowała o aresztowanie urzędników. Jednak sąd nie zgodził się na to i wypuścił obu na wolność bez żadnych sankcji, choć uznał, że dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów. Prokurator zapowiedział zażalenie tej decyzji.

źródło: portal tvp.info

Wobec Marka U. prokurator zastosował 30 tys. zł poręczenia majątkowego oraz dozór policyjny.