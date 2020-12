Atak w Mali. Nie żyją francuscy żołnierze

Trzej francuscy żołnierze zginęli w Mali wskutek wybuchu ładunku wybuchowego. Ładunek domowej roboty eksplodował przy samochodzie pancernym, którym jechali wojskowi. Do ataku doszło w regionie Hombori w środkowej części kraju.

Żołnierze pochodzili z jednostki wojskowej w Thierville-sur-Meuse na północnym wschodzie Francji.



Prezydent Francji Emmanuel Macron w oświadczeniu wyraził swoje „bardzo wielkie poruszenie” na wieść o śmierci francuskich żołnierzy. Jak podaje komunikat Pałacu Elizejskiego, Macron „z największym szacunkiem wspomina zmarłych żołnierzy, którzy zginęli za Francję w czasie wypełniania swojej misji. Łączy się w żalu z ich rodzinami, bliskimi i ich braćmi broni i zapewnia o uznaniu i solidarności Narodu”.



Prezydent „wyraża pełne zaufanie do francuskich żołnierzy rozmieszczonych w Sahelu, wyraża uznanie dla ich odwagi i przypomina o determinacji Francji w kontynuowaniu walki z terroryzmem” – podkreślono w komunikacie.



Od początku francuskiej interwencji w Mali w 2013 roku zginęło tam 47 francuskich żołnierzy. Do interwencji doszło, gdy dużą część kraj opanowali muzułmańscy terroryści. Obecnie francuski kontyngent w Mali liczy 5100 żołnierzy.





#Mali #Hombori the double attack occurred against the same #Barkhane convoy who continued on the RN16 after handling the dead/wounded after the 1st IED. This puts in light the intelligence & tactical capacity of the bombers most probably belonging to #JNIM #AQIM pic.twitter.com/8fLAYiWZhi