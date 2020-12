PZN: Start Polaków uzależniony od wyników testów

Polski Związek Narciarski poinformował, że jeśli biało-czerwoni będą mieli negatywne wyniki kolejnych testów na koronawirusa, zostaną dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

„Czekamy na wyniki kolejnych badań naszej reprezentacji. Jeżeli wszyscy członkowie kadry narodowej otrzymają negatywne wyniki testu, to jutro nasi skoczkowie rozpoczną rywalizację w 69. TCS w Oberstdorfie” – napisano na Twitterze związku.



W poniedziałek o godzinie 21 odbyło się nadzwyczajne spotkanie kapitanów reprezentacji. W jego trakcie zatwierdzono nowy program wtorkowej rywalizacji, który wejdzie w życie w przypadku kompletu negatywnych wyników w polskiej ekipie we wtorek rano.



Jeżeli wyniki będą negatywne, to o godzinie 14.30 odbędzie się seria treningowa, tylko z udziałem Polaków, o 15 seria próbna, a o 16.30 rozpocznie się konkurs. W przypadku zakażenia w polskiej ekipie, będzie obowiązywał stary program – o 15 seria próbna, a o 16.30 konkurs.

źródło: twitter, PAP

Polaków nie dopuszczano do startu w poniedziałkowych kwalifikacjach, gdyż w niedzielę pozytywny wynik testu na obecnośćmiał Klemens Murańka. Poniedziałkowe badanie tego zawodnika dało rezultat negatywny. Wszyscy inni członkowie kadry mieli negatywne wyniki.Kwalifikacje wyłoniły pary, w których będzie się toczyła rywalizacja. W przypadku powrotu biało-czerwonych do gry, kwalifikacje zostaną anulowane i konkurs nie odbędzie się w systemie KO, tylko tradycyjnym z udziałem wszystkich zawodników.