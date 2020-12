„Polska dała przykład, jak należy działać”. Podziękowania za pomoc w Dover

Do Polski z całej Europy napływają podziękowania za zaangażowanie medyków i żołnierzy w pomoc kierowcom ciężarówek na granicy francusko-brytyjskiej. Ich praca w okresie świąt Bożego Narodzenia pozwoliła na udrożnienie korków, które tworzyły się w porcie w Dover. Na antenie TVP Info podziękowania złożył także hiszpański poseł do Parlamentu Europejskiego Jorge Buxade.

Podziękowania za pomoc Polaków dla kierowców, którzy nie mogli wrócić na święta Bożego Narodzenia do swoich krajów, płyną m.in. z Hiszpanii. – Chciałbym podziękować za bezpośrednią współpracę polskiego wojska i polskich służb medycznych, by wesprzeć naszych pracowników, przewoźników, którzy znaleźli się w absolutnie beznadziejnej sytuacji – powiedział na antenie TVP Info działacz hiszpańskiej partii Vox Jorge Buxade.



Jak zaznaczył, hiszpańscy kierowcy „byli zostawieni przez rząd socjalistyczno-komunistyczny, który w Hiszpanii nie potrafi przyjąć na siebie odpowiedzialności”.



Zapytany o kwestię solidarności odpowiedział, że „mamy dwa rodzaje Europy”. – To jest ta Europa, która wydaje się, że się nam ją narzuca. Ta Europa o charakterze federalnym ze stolicą w Brukseli, która zawsze się spóźnia – mówił Buxade. – I ta druga Europa, czyli ta Europa narodów, które dobrowolnie współpracują i to jest właśnie to, co zrobiła Polska; dała przykład, jak należy działać – podkreślił hiszpański europoseł.



– Vox uważa, że Hiszpania, Polska, Włochy, Węgry – wszystkie te kraje zjednoczone – mogą pokonywać trudności, pomijając interesy polityków elit, biorąc pod uwagę wyłącznie interesy pracowników, obywateli naszych krajów – zaznaczył działacz hiszpańskiej partii.

Od piątku do niedzieli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i operacyjni przeprowadzali testy na obecność koronawirusa u kierowców czekających na wyjazd z Wielkiej Brytanii. Dostarczali też jedzenie, napoje i środki ochrony osobistej kierowcom oczekującym na przekroczenie granicy z Francją.



W niedzielę wszyscy żołnierze biorący udział w operacji wrócili do kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że sytuacja w porcie w Dover normuje się, a kolejka pojazdów czekających na przeprawę regularnie się zmniejsza.



Działania i pomoc polskich medyków i żołnierzy spotkały się z wdzięcznością kierowców i uznaniem zagranicznych dyplomatów i mediów. Wiceszefowa brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wendy Morton podziękowała Polakom za pomoc w rozładowaniu kolejki pojazdów.

