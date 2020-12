Ćwiczyli na siłowni. „Sanepid nałoży na nich wysokie kary pieniężne”

– Do sądu zostaną skierowane wnioski o ukaranie wobec 16 osób, które złamały obowiązujące obostrzenia. W Dębicy (Podkarpackie) wbrew zakazowi w poniedziałek ćwiczyli na siłowni – poinformowała rzeczniczka podkarpackiej policji podinspektor Marta Tabasz-Rygiel.

KORONAWIRUS – RAPORT



Jak zaznaczyła, podczas kontroli obiektów handlowych i klubów fitness w Dębicy, okazało się, że na jednej z siłowni, mimo zakazu, ćwiczy kilkanaście osób.



W poniedziałek dębiccy policjanci kontrolowali obiekty handlowe i kluby fitness, pod kątem przestrzegania obowiązujących obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa.





To było wykroczenie

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, rpo.gov.pl

– Okazało się, że wbrew obowiązującemu zakazowi, jedna z siłowni działała. Podczas kontroli policjanci zastali w lokalu jedną osobę z obsługi i 15 ćwiczących. Wszyscy zostali wylegitymowani. Wobec nich prowadzone będą czynności wyjaśniające o wykroczenie – mówiła podinsp. Tabasz-Rygiel.Rzeczniczka przypomniała, że– Do sądu, wobec tych 16 osób, zostaną także skierowane wnioski o ukaranie za popełnione wykroczenie – dodała.Inspekcja sanitarna może nałożyć na podmioty łamiące obostrzenia karę pieniężną w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł. Z kolei na pojedynczą osobę łamiącą obostrzenia sanepid może nałożyć karę pieniężną wynoszącą nawet do 30 tys. zł.