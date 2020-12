Słowacja zmieniła konstytucję. Pozwoli to przedłużyć stan wyjątkowy

Parlament Słowacji znowelizował w poniedziałek konstytucję, umożliwiając rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o 40 dni. Tego samego dnia nowelizację podpisała prezydent Zuzana Czaputova. Dotychczasowe zapisy ograniczały obowiązywanie regulacji nadzwyczajnych do 90 dni.

Nowelizacja konstytucji pozwala na przedłużanie stanu wyjątkowego o 40 dni, ale po 20 zgodę na nadzwyczajną regulację muszą wyrazić posłowie.



Bez tych zmian we wtorek przestałby obowiązywać stan wyjątkowy, wprowadzony przez rząd Igora Matovicza 1 października. Część ograniczeń związanych z walką z pandemią koronawirusa musiałby wprowadzać minister zdrowia lub szef służb sanitarnych, ale bez stanu wyjątkowego nie byłoby możliwe wprowadzenie zakazu wychodzenia z domów lub przenoszenie personelu medycznego do innych szpitali.



Zmiany w konstytucji były możliwe dzięki dopuszczeniu przez szefa służb sanitarnych Jana Mikasa do prac parlamentarnych posłów, którzy mieli pozytywny test na obecność SARS-CoV-2 lub byli na kwarantannie po kontakcie z osobami chorymi na Covid-19. Mikas zmienił przepisy, pozwalając na podjęcie pracy osobom, które nie mają widocznych symptomów choroby, a są niezbędne do funkcjonowania państwa.

Przepis zastosowano wobec posłów, którzy mogli uczestniczyć w posiedzeniu, mimo pozytywnego wyniku testu lub byli objęci kwarantanną, jeśli mieli maski z filtrami FFP3 oraz rękawiczki. Specjalnie dla nich część sali plenarnej parlamentu oddzielono folią.



Słowacki parlament od początku pandemii nie wdrożył specjalnego regulaminu pozwalającego na głosowanie posłów online lub ograniczającego liczbę posłów biorących udział w posiedzeniach.



Decyzja służb sanitarnych spotkała się z krytyką opozycji, której posłowie zbojkotowali głosowanie.

