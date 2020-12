Czy Polacy wystąpią w Obersdorfie? Oto możliwe scenariusze

Klemens Murańka jednak nie jest zakażony koronawirusem i w związku z tym reprezentacja Polski może wystąpić w Turnieju Czterech Skoczni. Jaką decyzję podejmą organizatorzy? W grę wchodzą trzy scenariusze. Pewne jest, że wszystko musi się wyjaśnić w ciągu najbliższych godzin. Początek konkursu zaplanowano na wtorek o godz. 16.30.

Na ten moment Polacy są wykluczeni z udziału w zmaganiach z Obersdorfie. Taką opinię wydał miejscowy sanepid, a zatwierdziła ją Międzynarodowa Federacja Narciarska, która jest organizatorem Turnieju Czterech Skoczni i cyklu Pucharu Świata.



Powody podjęcia takiej decyzji były jednak aktualne tylko do późnych godzin popołudniowych. Wtedy podano że w organizmie Murańki nie ma wirusa.



W tym samym czasie przebadano także pozostałych Biało-Czerwonych. Wyniki mniej skomplikowanego testu kasetowego dały wyniki negatywny.



Problem w tym, że zanim dowiedzieliśmy się o tym, że Murańka jest zdrowy, odbyły się kwalifikacje, w których przepustkę do pierwszej serii uzyskało 50 skoczków.



Polski Związek Narciarski złożył do FIS oficjalny protest, domagając się przywrócenia Biało-Czerwonych do rywalizacji.

Międzynarodowa Federacja Narciarska może stwierdzić, że ma związane ręce. Zasad dyskwalifikacji z powodu COVID-19 nie precyzuje regulamin FIS, wiążące są tutaj przepisy sanitarne stosowane w kraju, gdzie odbywają się zawody.



A to miejscowy sanepid zdecydował, że z powodu zakażenia u Murańki, reszta reprezentacji Polski musi poddać się izolacji. FIS, pomimo skargi złożonej przez PZN, może umyć ręce, twierdząc, że decyzja zależy od inspektora sanitarnego.



Czasu na zmianę jest bardzo mało, bo konkurs ma się rozpocząć o godz. 16.30. Można sobie wyobrazić, że do tego czasu niemiecki sanepid nie zapali Polakom zielonego światła do startu. Nieobecność Biało-Czerwonych sprawi, że nie będą się oni liczyć w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni.



Brak jakichkolwiek działań byłby wbrew duchowi sportu. Na ten moment bardziej realny wydaje się scenariusz, że przed jutrzejszym konkursem zostaną powtórzone kwalifikacje, już z Biało-Czerwonymi na liście startowej.



Oznaczałoby to, że dzisiejsze wyniki zostają anulowane, a kilka godzin przed startem konkursu 62 skoczków w tym siódemka Polaków rywalizowałaby o miejsca w pięćdziesiątce.

Być może gdyby covidowe zamieszanie dotyczyło innych konkursów, problem byłby dużo mniejszy i Polacy zostaliby dopuszczeni do pierwszej serii. Zwłaszcza, że co najmniej piątka naszych nie miałaby najmniejszych problemów z awansem do konkursu głównego.



Podczas Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczy się w parach. Do finału przepustki uzyskuje 25 zwycięzców i piątka przegranych z najwyższym dorobkiem punktowym.



Dlatego dopuszczenie Polaków od razu do konkursu jest najmniej prawdopodobne. Wywróciłoby to do góry nogami rywalizację w pierwszej serii, w której wystąpiłoby wtedy 57 skoczków. Rację bytu straciłby podział na pary, który cieszy się niezwykle dużą popularnością wśród kibiców i od lat jest jednym ze znaków firmowych Turnieju Czterech Skoczni.



Niezależnie od decyzji organizatorów, Polacy i tak będą mocno pokrzywdzeni przez trwające zamieszanie. Nie dość, że nie startowali w kwalifikacjach, to nie mogli też wziąć udziału w dwóch sesjach treningowych.

