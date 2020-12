Murańka bez COVID-19. Co ze startem Polaków w TCS? Jest już protest

Klemens Murańka jednak nie ma koronawirusa. Taki wynik miał test, który reprezentant Polski przeszedł w poniedziałek rano. Co teraz? Przez decyzję FIS Polacy zostali wykluczeni z udziału w dzisiejszych kwalifikacjach do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Organizatorzy mogą jednak wyjść z twarzą z całego zamieszania. Trzeba dopuścić wszystkich Polaków do jutrzejszego konkursu w Oberstdorfie. Zaapelował już o to Polski Związek Narciarski, który złożył oficjalny protest.

„W poniedziałek wieczorem polska kadra została ponownie przebadana, a wyniki spodziewane są we wtorek rano” – poinformował portal skaczemy.pl.



Murańka miał pozytywny wynik badania w niedzielę jako jedyny z Polaków. Wynik testu nie był jednoznaczny, ale mógł wskazywać na początek zakażenia. Pozostali członkowie kadry w myśl niemieckich przepisów są w grupie kontaktu 1 – spędzili ponad 15 minut twarzą w twarz lub ponad 30 minut w zamkniętym pomieszczeniu z osobą zakażoną. Dlatego wykluczono całą reprezentację.



W poniedziałek rano polska kadra, oprócz Murańki, została poddana testom kasetkowym, których wynik jest znany po kilkudziesięciu minutach. Wszystkie były negatywne. Murańka miał test szczegółowy i on też dał wynik negatywny.



Oprócz Murańki, w siedmioosobowej polskiej kadrze na TCS znaleźli się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, triumfator poprzedniej edycji Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. Żaden z nich nie został dopuszczony do udziału w dzisiejszych kwalifikacjach.



To sytuacja bez precedensu. Jeszcze nie zdarzyło się, aby dyskwalifikacja całej drużyny okazała się bezzasadna już kilka godzin po jej ogłoszeniu. Nie przewiduje też tego ogłoszony przez FIS regulamin rywalizacji w Pucharze Świata.

W liczącym blisko 70 stron dokumencie nie ma nic na temat nieprawidłowej dyskwalifikacji z powodu błędnego wyniku testu na obecność COVID-19.



Obowiązują przepisy kraju, w którym akurat odbywają się zawody. Z powodu zakażenia wcześniej wykluczono m.in. Austriaków z jednego z konkursów w fińskiej Ruce, a Szwajcarów z mistrzostw świata w lotach w Planicy.



Aby Polacy mogli wystartować we wtorkowym konkursie, krok do tyłu muszą zrobić FIS, a także miejscowy sanepid, który zakazał Biało-Czerwonym udziału w kwalifikacjach i co za tym idzie w premierowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni.

źródło: pap, fis, skaczemy.pl

– To jest absurdalna sytuacja i dlatego oczekujemy wyjątkowego rozwiązania. Gdyby dopuszczono dziś do kwalifikacji pozostałych naszych skoczków bez Klimka, to nie mielibyśmy problemu. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wideokonfrencji z przedstawicielami komitetu organizacyjnego w Oberstdorfie i Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Mam nadzieję, że jutro rano ta sprawa zostanie definitywnie rozwiązana – poinformował PAP sekretarz generalny PZN Jan Winkiel.