Prawie tysiąc pożarów w czasie Świąt. Są ofiary śmiertelne

W czasie świąt doszło ok. 900 pożarów, w których zginęło siedem osób, a 35 zostało rannych – poinformował rzecznik prasowy PSP mł. bryg. Krzysztof Batorski. Były również kolejne ofiary zatrucia tlenkiem węgla.

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że w czasie Świąt Bożego Narodzenia – od 24 do 27 grudnia – straż pożarna wyjeżdżała do 3559 interwencji ratowniczych. Około 900 z nich stanowiły pożary, w których śmierć poniosło siedem osób, a 35 odniosło obrażenia.



W niedzielę odnotowano również dwie kolejne ofiary zatrucia tlenkiem węgla, a siedem innych osób wskutek zatrucia czadem wymagało hospitalizacji.



Łącznie od 1 października w 1005 zdarzeniach z tlenkiem węgla w wyniku zatrucia czadem zginęły 23 osoby, a 419 wymagało leczenia po zatruciu.



Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

źródło: pap