Trzęsienie ziemi w pobliżu Zagrzebia [WIDEO]

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 odnotowano w poniedziałek rano w okolicach Zagrzebia – podały chorwackie media. Epicentrum znajdowało się we wsi Pokupsko w pobliżu miejscowości Petrinj. Wstrząs nastąpił na głębokości 10 km. Nie ma informacji o ofiarach. Odnotowano pewne zniszczenia budynków.

Wstrząs był odczuwalny w Zagrzebiu i w okolicznych miejscowościach. Chorwackie Służby Sejsmologiczne zarejestrowały także dwa inne trzęsienia ziemi o sile 4,7 oraz 4,1 w skali Richtera. Ich epicentrum znajdowało się 5 km na południowy-wschód od miejscowości Petrinja, ok. 50 km od chorwackiej stolicy i 12 km na południowy-zachód od miasta Sisak.



Uszkodzenia budynków zostały odnotowane w Sisaku. Burmistrz tego miasta Kristina Ikić Baniček poinformowała o ponad 50 interwencjach służb. – Najważniejsze, że nikt nie został ranny. Teraz powoli zajmujemy się zawalonymi kominami i tynkami, które spadły na ulicę. Musimy zapewnić, że nie dojdzie do obrażeń – powiedziała chorwackiej telewizji.



22 marca trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 nawiedziło Zagrzeb. Po czym nastąpiło pięć kolejnych wstrząsów o sile od 3 do 5 w skali Richtera.

