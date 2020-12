Poseł SLD chce szybkich szczepień dla wszystkich chętnych parlamentarzystów [WIDEO]

Najważniejsi politycy w Polsce w przeciwieństwie do ich odpowiedników m.in. w Stanach Zjednoczonych, Czechach i Słowacji nie zamierzają w pierwszej kolejności zaszczepić się na koronawirusa. Poseł Lewicy Andrzej Szejna uważa, że aby przekonać społeczeństwo do szczepionki, można pójść o krok dalej i szybko zaszczepić wszystkich parlamentarzystów. – Ja nie widziałbym w tym nic dziwnego, żeby umożliwić wszystkim posłom, senatorom koalicji i opozycji wzorcowe zaszczepienie się na oczach obywateli – powiedział tvp.info polityk SLD.

Andrzej Szejna z SLD: Jestem gotów szybko zaszczepić się z politykami PiS i PO

Prezydenci i premierzy w innych krajach szczepią się przed obywatelami

Minister Adam Andruszkiewicz: Jak ktoś jest u władzy, to nie znaczy, że szybciej otrzyma szczepionkę

Jarosław Urbaniak z KO: Przerażające statystyki

– Nie liczę w takim wspólnym szczepieniu na Konfederację, bo jej szaleństwo polityczne jest niemierzalne i próbowanie zbicia kapitału na strachu i lęku niektórych obywateli wobec szczepionki podobne. Jeżeli byłoby przyzwolenie społeczne, to ja jestem gotów w pierwszej kolejności się zaszczepić, cały klub Lewicy też. Jestem gotów stanąć wtedy razem z politykami PiS-u, Platformy, którzy tego samego dnia lub w krótkim odstępie czasu się zaszczepią, aby pokazać obywatelom swoją odpowiedzialność za nich – tłumaczył Szejna. Polityk stwierdził, że gdyby prezydent Andrzej Duda zaszczepił się jako pierwszy polityk czy w ogóle Polak, to pogratulowałby głowie państwa.Z badania IBRiS dla Rp.pl wynika, że zaszczepić na koronawirusa zamierza się 47 proc. Polaków, 44 proc. nie zamierza tego uczynić, a 9 proc. jeszcze nie podjęło w tej sprawie decyzji. W innych krajach w przekonaniu społeczeństwa do szczepień pomagają czołowi politycy, którzy szczepią się w pierwszej kolejności. Uczynili tak m.in. prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Joe Biden, obecny wiceprezydent USA Mike Pence, prezydent Słowacji Zuzana Čaputová czy premier Czech Andrej Babisz. Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński zamierzają się zaszczepić, dopiero kiedy przyjdzie kolejność na ich grupy wiekowe.– My chcemy w Polsce pokazać, że nie ma lepszych i gorszych. To nie jest tak, że jak ktoś jest u władzy, w rządzie, to szybciej dostaje szczepionkę, aby uzyskać odporność przed obywatelami. Tak zwanymi zwykłymi obywatelami, bo dla nas wszyscy obywatele są równi. Myślę, że ta idea przyświeca premierowi Morawieckiemu i wicepremierowi Kaczyńskiemu. Stąd taka koncepcja, decyzja naszych liderów i trzeba ją uszanować – tłumaczył Adam Andruszkiewicz, minister w kancelarii premiera. Czy gdyby rządzący Polską zdecydowali się na szybkie szczepienia, to byliby atakowani przez opozycję? – Znając „mądrość” naszej opozycji, to tak by było. Mówiliby, że nie ma szczepionki dla zwykłych ludzi, a jest dla premiera albo prezesa. Na pewno Budka takie farmazony na Twitterze wypisywałby – przekonywał Andruszkiewicz.Jak przekonać Polaków do zaszczepienia się? – Ja przeszedłem koronawirusa i nawet już po tej chorobie osoba, którą znam parę lat, miała wątpliwości, czy to był koronawirus. Zapytała mnie, czy ja zwykłej grypy nie miałem. Nie miałem zwykłej grypy. Objawy zupełnie inne. Nawet ból głowy przy koronawirusie boli ciut inaczej. To wszystko jest trochę inne. Te statystyki są przerażające. To (przyp. red. mity na temat szczepionki) powinno być najzwyczajniej prostowane przez autorytety, a nie jest. Jeden przykład mnie zbulwersował. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia na absurdalne, kretyńskie, idiotyczne pytanie, czy w szczepionce przeciw Covid-19 są mikroczipy, ktoś z Ministerstwa Zdrowia odpisał: „Nie, w szczepionce przeciwko koronawirusowi nie ma mikroczipów”. To znaczy, że w innych szczepionkach są? Tak się buduje mity. Jak ktoś, kto to czytał i zrozumiał, że do innych szczepionek dodają mikroczipy, to pewnie myśli, że w tej też są – ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak, który ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem.

Tomasz Rzymkowski z PiS: Racjonalne jest szczepienie osób, które mają częsty kontakt z zarażonymi

Jan Filip Libicki z PSL: Choć jestem ozdrowieńcem, to zaszczepię się

Jan Mosiński z PiS: Będziemy „pilnować swojej kolejki”

– Racjonalne w tej chwili jest szczepienie tych osób, które mają częsty kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem i są ewentualnymi roznosicielami koronawirusa. Najważniejsi w tym momencie do zaszczepienia są przedstawiciele służby zdrowia, służb wspomagających służbę zdrowia i osoby w grupie ryzyka, czyli powyżej 60. roku życia. Liczę na to, że nasi seniorzy zaszczepią się karnie jak 60-70 lat temu, kiedy udawali się na szczepienia jako dzieci i dzięki temu nie chorowali w swoimi długim życiu na gruźlicę, odrę czy chorobę Heinego Medina. Te choroby zostały dzięki szczepieniom wyeliminowane – mówił poseł PiS Tomasz Rzymkowski.– Możemy tylko powtarzać, że warto się zaczepić i nie słuchać jakiś obiegowych opinii, które nawołują do tego, aby się nie szczepić. Ja jako ozdrowieniec mogę zapewnić, że jeśli dojdzie do mojej grupy wiekowej ten proces, po pracownikach służby zdrowia i seniorach, to ja się z całą pewnością zaszczepię i będę zachęcał wszystkich, których znam, żeby też to zrobili – zapowiedział senator PSL Jan Filip Libicki.– W pierwszej kolejności zaczepione będą osoby, które walczą z koronawirusem, lekarze, personel medyczny. Osoby, które są na pierwszej linii frontu. Potem kolejne osoby. Oczywiście można byłoby wziąć przykład ze Stanów Zjednoczonych i innych państw, gdzie prezydenci, premierzy szczepią się pierwsi. Nie tędy droga. Bylibyśmy pewnie zaatakowani przez opozycję. To w pewnym sensie zrozumiałe, że głowy państw, szefowie rządów powinni być w sferze bezpieczeństwa bezpośredniego. Opozycja jest u nas na tyle niedojrzała, że wykorzystałaby to do walki politycznej. Będziemy zatem „pilnować swojej kolejki” – zdradził poseł PiS Jan Mosiński.