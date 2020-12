„Rodzina najlepiej chroni”. Obywatelski projekt wypowiedzenia konwencji stambulskiej już w Sejmie

150 tys. podpisów zebrano pod obywatelskim projektem ustawy, która ma na celu wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Członkowie Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” złożyli go dziś w Sejmie. Do wystąpienia z obywatelską inicjatywą ustawodawczą wymagane jest zebranie 100 tys. podpisów. Spełnienie tego warunku oznacza jednak, że Sejm ma obowiązek przyjąć taki projekt pod obrady – niekoniecznie uchwalić.

Karolina Pawłowska , zastępca pełnomocnika komitetu inicjatywy oceniła, że konwencja stambulska wprowadza wiele ideologicznych rozwiązań naruszających prawa rodziny.



– Konwencja stambulska jest dokumentem o skrajnie ideologicznym charakterze, dokumentem w całości, integralnie opartym na perspektywie gender, której celem jest podważenie podstawowych struktur naszego społeczeństwa. To dobrze funkcjonująca rodzina jest najbardziej optymalnym środowiskiem rozwoju każdego człowieka i w najlepszy sposób chroni przed przemocą – przekonywała Pawłowska.



Złożony dziś projekt ustawy zakłada zastąpienie konwencji stambulskiej Międzynarodową Konwencją o Prawach Rodziny . Pełnomocnik Komitetu, były marszałek Sejmu Marek Jurek mówił, że liczy, że stanie się to do Wielkanocy.



– Dołożę osobiście starań, żeby w trakcie tego procesu, jakim będą prace nad ustawą „Tak dla rodziny, nie dla gender” , żeby prace te przebiegały w atmosferze wielkiej powagi moralnej, w której naprawdę rozważymy i wysłuchamy wszystkich argumentów odnoszących się do fundamentalnego pytania: czy ideologia gender najlepiej zabezpiecza bezpieczeństwo rodziny – zapewniał pełnomocnik.



Zgłoszenie o rejestracji komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” wpłynęło do Sejmu w sierpniu. Akcję zainicjował Instytut Ordo Iuris wraz z Chrześcijańskim Kongresem Społecznym . Włączyły się w nią też środowiska i organizacje prorodzinne. Oficjalna zbiórka podpisów ruszyła w październiku.

Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Polska ratyfikowała w 2015 roku. Pod koniec lipca premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z konstytucją.Pod koniec sierpniaskierował do Trybunału stanowisko na temat. W dokumencie ocenił między innymi, że uderza ona w prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i narusza zasadę neutralności światopoglądowej państwa, a użyte w niej terminy burzą polski system prawny.Negatywne stanowisko na temat konwencji stambulskiej przedstawiło 17 września Prezydium Konferencji Episkopatu Polski