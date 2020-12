PO skręci w prawo? „Nie, bo ich naturalnym miejscem są manify i Parady Równości” [WIDEO]

Bronisław Komorowski uważa, że opozycji brakuje konserwatywnego skrzydła. Czy klip z kolędującymi posłami PO był próbą zyskania sympatii zwolenników prawicy? – Są zupełnie niewiarygodni. Najpierw firmowali protesty, na których były profanowane msze święte, obrażenie chrześcijan i wulgaryzmy, a teraz śpiewają kolędy. To nieporozumienie. Jeśli wybrali antyklerykalne manify, Parady Równości to powinni tam zostać. Radykalna lewica jest naturalnym miejscem ekipy Borysa Budki i Cezarego Tomczyka – powiedział tvp.info Adam Andruszkiewicz, minister w kancelarii premiera.

Bronisław Komorowski: Opozycji brakuje umiarkowanego, ale konserwatywnego środowiska

Minister Adam Andruszkiewicz: Trzaskowski już zgrywał patriotę w kampanii prezydenckiej

Jarosław Urbaniak z KO: Przedstawiciele wszystkich opcji śpiewają kolędy

„Opozycji brakuje środowiska, które byłoby jednoznacznie umiarkowanie, ale konserwatywne. Ten segment się dobudowuje. Trochę kosztem Koalicji Obywatelskiej czy Platformy. Przede wszystkim jednak kosztem obecnej koalicji rządzącej” – przekonywał w Radiu Zet były prezydent Bronisław Komorowski, mówiąc m.in. o ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Deklaracja ta nastąpiła zaledwie kilka dni po premierze internetowego klipu, w którym politycy Platformy Obywatelskiej śpiewają kolędy. W nagraniu wystąpili m.in. Borys Budka, Cezary Tomczyk, Sławomir Nitras, Michał Szczerba i Rafał Trzaskowski. Tych dwóch ostatnich polityków uczestniczyło w protestach Strajku Kobiet. Posłanki KO, takie jak Barbara Nowacka czy Klaudia Jachira uczestniczyły w niemal każdym proteście w Warszawie, wspomagając m.in. zatrzymywanych przez policję.– PO bardzo skręciła w lewo w ostatnich latach i niech będą wierni swoim ideałom, a nie zgrywają patriotów. Rafał Trzaskowski już zgrywał patriotę, kiedy walczył o głosy w II turze wyborów prezydenckich. Puszczał nawet oczko w kierunku Marszu Niepodległości, co tylko wywoływało uśmiech. Teraz uśmiech wywołuje chęć skrętu w prawo PO. Nigdy nie będą partią prawicową, patriotyczną. Ich miejsce jest na skrajnej lewicy – skomentował minister Andruszkiewicz.Czy kolędowanie to znak, że PO zaczęła walkę o konserwatywny elektorat? – Mam takie wrażenie, że w Polsce przedstawiciele wszystkich opcji politycznych śpiewają kolędy. To nie ma jedno z drugim nic wspólnego. To żaden wyróżnik, że ktoś śpiewa kolędy. Śpiewają prawicowcy, socjaldemokraci, chadecy, konserwatyści czy liberałowie – tłumaczył poseł KO Jarosław Urbaniak, który przyznał, że pewna grupa wyborców konserwatywnych jest do zagospodarowania. Czy udział i wsparcie dla Strajku Kobiet przez wielu posłów KO ich nie zniechęci? – Co ma jedno do drugiego? Kolędy to jest polska, piękna, stara tradycja, a Strajk Kobiet to odpowiedź na działania Jarosława Kaczyńskiego, PiS-u i Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To, że w Strajku Kobiet pojawiają się hasła antyklerykalne, mocno lewicujące, antykonserwatywne, to nie znaczy, że one walczą z polską tradycją i kolędami – odpowiedział Urbaniak.

Tomasz Rzymkowski z PiS: Pseudokolędowanie osób, które mogłyby się zapisać do chóru króla Heroda

Jan Filip Libicki z PSL: Nie było dla mnie miejsca w PO z powodu konserwatywnych poglądów

Andrzej Szejna z SLD: PO powinna szukać konserwatywnych wyborców

Jan Mosiński z PiS: Klip z kolędami to walka o elektorat Szymona Hołowni

– Ten klip moim zdaniem nie wzbudził sympatii osób wierzących, głęboko przeżywających Święta Bożego Narodzenia. Jeśli osoby chodzące od tygodni z piorunkami na maseczkach i elementach garderoby, bardzo żywiołowo uczestniczące w nielegalnych zgromadzeniach na ulicach polskich miast, śpiewają „Bóg się rodzi”, to Polacy mają duży dysonans i traktują te osoby jako wyrachowanych cyników politycznych, którzy grają na wszystkich instrumentach, żeby przypodobać się opinii publicznej. Śpiewali tylko tyle, ile znali, czy pierwszą zwrotkę i refren. To było pod publikę. Ja daleko idących wniosków z tego pseudokolędowania przez osoby, które bardziej mogłyby się zapisać do chóru króla Heroda, nie wyciągałbym – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski. Król Herod, wg Ewangelii, nakazał zabić chłopców z Betlejem i okolic, do 2. roku życia na wieść, że narodził się nowy żydowski król. Uczestnicy Strajku Kobiet protestowali przeciwko zakazowi aborcji na chorych dzieciach.– PSL, Koalicja Polska jest takim elementem opozycyjnej układanki, który skupia parlamentarzystów o poglądach bardziej konserwatywnej. Ja i cała moja historia, fakt, że znalazłem się w Koalicji Polskiej jest na to dowodem. Nie było dla mnie miejsca w Platformie Obywatelskiej z moimi przekonaniami, znalazłem się w PSL-u. Jeśli Bronisław Komorowski tak mówi (przyp. o potrzebie budowy konserwatywnej nogi opozycji), to rozumiem, że to sygnał wsparcia dla Koalicji Polskiej i tego, co próbujemy budować – argumentował senator PSL Jan Filip Libicki.– Kolędy czy święta tradycje nie należą tylko do środowisk konserwatywnych. Należą do wszystkich środowisk. Lewica ma większość swoich wyborców wśród osób wierzących. Są oczywiście też ateiści, wyznawcy innych religii, ale nie jest tak, że Lewica to tylko i wyłącznie osoby niewierzące lub wierzące inaczej. Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska to są ugrupowania konserwatywne. Powinni tam szukać swoich wyborców, bo nie są wiarygodni dla wyborców Lewicy – mówił poseł Lewicy Andrzej Szejna.– Myślę, że były prezydent Komorowski mówiąc o tym, że potrzebna jest bardziej konserwatywna formacja kierował swoje słowa bardziej w stronę Szymona Hołowni. To pokazuje, że ten, kto uzyskał urząd prezydenta z Platformy Obywatelskiej, odwraca się do niej plecami. Ten klip z kolędami liderów PO ma skupić uwagę ich elektoratu, który może odpłynąć w stronę Szymona Hołowni (przyp. red. byłego publicysty katolickiego). Ta rywalizacja o centrolewicowy elektorat będzie toczyć się między tymi dwoma partiami – stwierdził poseł PiS Jan Mosiński.