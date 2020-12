Koronawirus i skoki: Zasady? Nie dla wszystkich takie same

COVID-19 u Polaka? Dyskwalifikacja całej drużyny. Podobny przypadek u Niemców? Wystarczy izolacja zakażonego i dodatkowe testy dla pozostałych. Koronawirus od początku sezonu mocno daje się we znaki, ale widać, że zasady nie dla wszystkich są takie same.

Kiedy dyskwalifikacja?

Skoczkowie przechodzą mnóstwo testów na obecność wirusa. Jeśli przyjeżdżają na zawody, to są już przebadani. Kluczowy jest jednak ten robiony na kilkadziesiąt godzin przed kwalifikacjami. Jeśli da on wynik pozytywny, toTen sezon rozpoczął się 21 listopada. Choć minął niewiele ponad miesiąc mieliśmy już pełną paletę różnorakich decyzji po wykryciu przypadków zakażenia. Czasem FIS dyskwalifikował całe reprezentacje, zdarzało się, że odpoczywać musieli tylko zakażeni.Bywało też tak, że jeszcze przed wyjazdem do danego kraju miejscowy związek narciarski decydował o wycofaniu drużyny.Choć sezon trwa niewiele ponad miesiąc, to nie było jeszcze konkursu, by przypadki koronawirusa nie wpływały na ułożenie list startowych.

Bez Włochów,…

…Austriaków,…

W rozpoczynających wyścig po Kryształową Kulę konkursach we Wiśle-Malince nie mogli wystartować Włosi. Chwilę przed przyjazdem do Polski okazało się, że jeden z trenerów ma pozytywny wynik testów.. Nie przyjechali Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Aleks Insam i Daniel Moroder.Brak skoczków z Półwyspu Apenińskiego przeszedł bez większego echa, bo żaden z nich nie zalicza się do światowej czołówki. Dużo większą konsternację wzbudziły problemy Austriaków.Do Ruki nie pojechali najlepsi skoczkowie.. Dodatkowo zdecydowano, że reszta zespołu zostanie poddana kwarantannie.

Później okazało się, że „pozytywni” są także Michael Hayboeck i Stefan Kraft. Zdobywca Kryształowej Kuli dopiero podczas Turnieju Czterech Skoczni stanie przed szansą zdobycia pierwszych punktów w Pucharze Świata.



Już po wyleczeniu koronawirusa Austriak wystąpił w mistrzostwach świata w lotach, ale już na początku odezwała się kontuzja placów i czekała go dodatkowa pauza.



U Austriaków koronawirus przez długi czas nie odpuszczał. Najlepsi nie pojechali też na kolejne zawody do Niżnego Tagiłu. W Rosji okazało się, że pozytywne wyniki mają także Daniel Huber, Thomas Lackner, Manuel Fettner oraz Jan Hoerl.



FIS nie dopuścił wtedy do startu także Markusa Schiffnera i Maximiliana Steinera, choć nie zdiagnozowano u nich choroby.





…Szwajcarów,…

po tym, jak dzień przed rywalizacją pozytywny wynik testu miał trener Ronny Hornschuh.

W domu musieli zostać Gregor Deschwandern i Dominik Petera.





…i Niemca

źródło: skijumping.pl

. Gdy przed poprzednimi zawodami w Engelbergu pozytywny wynik testu miał Karl Geiger, to pozostali zawodnicy naszych zachodnich sąsiadów mogli wziąć udział w szwajcarskich zawodach.O koronawirusie podczas Turnieju Czterech Skoczni mówi się dużo z powodu wykluczenia reprezentacji Polski. Klemens Murańka nie jest jednak jedynym ze stwierdzonym zakażeniem.„Zgodnie z regulaminem organizatorów, odpowiednich służb medycznych oraz sztabu lekarskiego Niemieckiego Związku Narciarskiego (DSV), natychmiastowo zostały wdrożone wszelkie wymagane procedury. Strategia zachowania higieny stosowana przez DSV przynosi efekty. Zakażony fizjoterapeuta został już odizolowany od drużyny i opuścił hotel” – poinformowała w oświadczeniu niemiecka federacja.Pozostali zawodnicy mieli negatywne wyniki. FIS i miejscowy sanepid nie zdecydował się na tak radykalne kroki, jak w przypadku reprezentacji Polski i nie wykluczył gospodarzy ze startu w Obersdorfie.