Maas o Nord Stream 2: Niemcy nie ustąpią USA. To sprawa suwerenności

– Nie ma co mówić o europejskiej suwerenności, jeśli rozumie się ją jako robienie w przyszłości wszystkiego, czego chce Waszyngton – powiedział DPA szef niemieckiego MSZ Heiko Maas. Jak podkreślił, „rząd federalny nie zmieni swojego stanowiska w sprawie Nord Stream 2”.

Mając na uwadze planowane 20 stycznia zastąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa przez Joe Bidena, polityk SPD podkreślił, że „rząd federalny nie zmieni swojego stanowiska w sprawie Nord Stream 2”.



Szef niemieckiego MSZ uważa, że również w przyszłości będą istniały kwestie dzielące Niemcy i USA.



– Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko w kluczowych strategicznych i geopolitycznych kwestiach – powiedział Maas.

Nuklearne odstraszanie

źródło: dw.com

Maas skomentował także sprawę udziału Niemiec w potencjale nuklearnego odstraszania NATO. Jak stwierdził, należy brać tu pod uwagę potrzeby bezpieczeństwa sąsiednich państw.– W tej całej debacie jest to uwzględniane w zbyt małym stopniu. Mówiąc, że my jako Niemcy, nie chcemy w tym nuklearnym przedsięwzięciu uczestniczyć, musimy rozważyć, co to oznacza dla naszych partnerów – powiedział.