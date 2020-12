Tego nikt się nie spodziewał. Ile dodatnich wyników dały testy u 22 tys. kierowców tirów?

Od początku kryzysu związanego z czasowym zamknięciem przeprawy przez kanał La Manche u kierowców ciężarówek wykonano 21 849 testów; obecność koronawirusa potwierdzono u 66 osób – poinformował w poniedziałek brytyjski minister transportu Grant Shapps.

Prowadząca do Dover autostrada M20 jest ponownie otwarta, a wjazd na promy i do tunelu prowadzącego pod kanałem La Manche odbywa się na bieżąco z wyjątkiem 30-minutowego opóźnienia związanego z koniecznością wykonania testu na obecność koronawirusa i oczekiwania na jego wynik. Negatywny wynik testu nadal jest warunkiem wjazdu do Francji.



Rano media informowały, że w niedzielę wieczorem na przeprawę przez kanał La Manche czekało ok. 180 ciężarówek, podczas gdy w szczytowym momencie kryzysu ich liczbę szacowano na ok. 6000. W normalnym dniu roboczym, przed zamknięciem przez Francję granicy, kanał La Manche przekraczało w obie strony ok. 10 tys. ciężarówek dziennie.





Do robienia testów zaangażowano strażaków i wojsko, także z Polski

W wyniku wstrzymania przez Francję na 48 godzin – od północy z 20 na 21 grudnia – możliwości wjazdu z Wielkiej Brytanii, także dla ruchu towarowego, w hrabstwie Kent powstał gigantyczny zator złożony z kilku tysięcy ciężarówek, który dopiero w sobotę udało się w dużej mierze rozładować.W przeprowadzeniu testów pomagała brytyjska armia, a także grupy francuskich strażaków oraz polskich medyków i wojskowych. Najpierw, w nocy z czwartku na piątek, w robieniu testów pomagało 36 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb, a od piątku do niedzieli grupa 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak poinformowała ambasada RP w Londynie, łącznie przeprowadzili oni 1975 testów.