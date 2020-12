„Kabaret”. Polski skoczek skomentował decyzję o wykluczeniu z TCS

Reprezentanci Polski nie wystąpią w dzisiejszych kwalifikacjach do inaugurujących Turniej Czterech Skoczni zawodów w Obersdorfie. „Kabaret” – napisał na Facebooku Piotr Żyła.

W dzisiejszych kwalifikacjach miało wystartować siedmiu Polaków. Na konkursy do Austrii i Niemiec trener Michal Doleżal zabrał Żyłę, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Andrzeja Stękałę, Macieja Kota, Aleksandra Zniszczoła i Klemensa Murańkę.



W sobotę wieczorem okazało się, że ten ostatni ma pozytywny test na obecność COVID-19. „Bardzo mi przykro, ale stało się… Pozytywny i na razie bezobjawowy” – napisał na Instagramie Murańka.



Sprawa nie była jednak tak jednoznaczna, o czym poinformował ojciec skoczka Krzysztof.



– Dzień wcześniej Klimek wraz z całą drużyną uzyskał negatywny wynik testu przeprowadzonego w nowotarskim szpitalu. Trudno więc nie zadać sobie pytania, jak to jest, że kilka godzin później nagle pojawia się tzw. niejednoznaczny wynik. Moim zdaniem Niemcy się pomylili i teraz nie wiedzą, jak z tego wybrnąć – ocenił.



Bardziej dosadny w swoich osądach był Rafał Kot, który wcześniej pracował z reprezentantami jako fizjoterapeuta.

– Nie chcę być tutaj twórcą teorii spiskowych, ale bardzo mi się to nie podoba, tym bardziej, że mimo oficjalnej prośby naszej ekipy o wyjaśnienia, FIS milczy. Według mnie jest to efekt niedopracowania przepisów w tej sprawie, a więc skoro wykluczyli Czechów i Austriaków, to żeby uniknąć niesnasek - wykluczają ze startu w TCS wszystkich naszych reprezentantów – powiedział.



Pomimo niejednoznacznych wyników u Murańki, sztab natychmiast odizolował 26-latka od reszty ekipy. W poniedziałek rano cała kadra przeszła dodatkowe testy.

Aktualnie polska ekipa przechodzi dodatkowe testy na polecenie niemieckiego sanepidu. W ciągu godziny będą znane wyniki testów. Dalej nie wiemy jaka będzie decyzja dotycząca startu w Oberstdorfie i w kolejnych zawodach Turnieju Czterech Skoczni. pic.twitter.com/8eCUtsdhOU — Skaczemy.PL (@SkaczemyPL) December 28, 2020

Hmmm�� Ciekawa sytuacja�� Robisz test w Wigilie Negarywny�� Jedziesz dzień wcześniej na Turne specjalnie żeby zrobić test-... Opublikowany przez Piotra Żyła- Official Poniedziałek, 28 grudnia 2020

Decyzję o wykluczenia zawodnicy przyjęli z gniewiem i wielkim rozczarowaniem. Dopiero po jakimś czasie na wpis w mediach społecznościowych zdecydował się Piotr Żyła.Kwalifikacje w Oberstdorfie zaplanowano na godz. 16.30. We wtorek rozegrane zostaną pierwsze konkursy, a kolejne mają się odbyć 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen. Następnie rywalizacja przeniesie się do Austrii, gdzie 3 stycznia gospodarzem Turnieju będzie Innsbruck i 6 stycznia Bischofshofen.