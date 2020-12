Rzucanie palenia. E-papierosy są szkodliwe, ale w tym pomagają

Najnowsze analizy z Hiszpanii wskazują, że 9 na 10 osób korzystających tam z e–papierosów ograniczyło lub porzuciło nałóg dzięki wapowaniu. Specjaliści oceniają, że ta forma palenia również wpływa na zdrowie negatywnie, ale konsekwencje dla organizmu są mniejsze niż przy tradycyjnej formie.

Z badania Sigma Dos, jednej z największych hiszpańskich firm zajmujących się monitorowaniem rynku wynika, że prawie połowa (47,3 proc.) palaczy korzystających z papierosów elektronicznych myśli o skończeniu z nałogiem. Z kolei 40 proc. spośród osób, które już zrezygnowały z tytoniu, twierdzi, że e–papieros pomógł im rzucić lub ograniczyć palenie. Miguel de la Fuente, dyrektor ds. badań i analiz w Sigma Dos powiedział, że 91 proc. Hiszpanów paliło już, gdy sięgało po e–papierosy.

Potencjał e-papierosów w walce z uzależnieniem

#wieszwiecej Polub nas

E-papierosy mogą szkodzić na serce Aromaty stosowane w e-papierosach nasilają toksyczne działanie nikotyny na komórki serca – wynika z badań opublikowanych przez fachowy magazyn... zobacz więcej

„Nikt nie twierdzi, że alternatywne wyroby tytoniowe, jak podgrzewacze tytoniu czy e-papierosy nie są pozbawione ryzyk zdrowotnych. Jednak te wprowadzane do dystrybucji przez koncerny tytoniowe przechodzą regularne badania i analizy. W Polsce dyrektywa tytoniowa zobowiązuje producentów płynów do e–papierosów do zgłaszania nowych produktów na 6 miesięcy przed wejściem na rynek” – podaje wgospodarce.pl.Jak dodano, taka notyfikacja wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań toksykologicznych. Producenci udostępniają organom podlegającym ministerstwu zdrowia szczegółową listę składników każdego płynu nikotynowego. Produkty te, zgodnie z dyrektywą tytoniową, muszą być zarejestrowane, przebadane i opłacone w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

„Polityka redukcji szkód jest na agendzie wielu instytucji od dłuższego czasu. 3 grudnia podczas posiedzenia Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem (BECA) Parlamentu Europejskiego posłowie podkreślali, że choć e-papierosy są szkodliwe dla zdrowia, to jednak ze względu na jego zdecydowanie mniejszą toksyczność w porównaniu do tradycyjnego palenia, należy zwrócić uwagę na potencjał e-papierosów w walce z uzależnieniem od tytoniu” – przypomina portal.

E–papierosy wśród polskiej młodzieży

źródło: Portal tvp.info, wgospodarce.pl, niedziela.pl, bydgoszcz.tvp.pl

Niepokojące dane dotyczą z kolei młodzieży. „Co czwarty nastolatek pali e-papierosy. Ponad połowa z palących robi to praktycznie codziennie, głównie dla rozrywki i odstresowania. Co czwarty nieletni palacz czuje się uzależniony” – wynika z badań zleconych Instytutowi Badań Pollster przez Rzecznika Praw Dziecka. – Wyniki badań są zatrważające. Polska młodzież ma praktycznie nieograniczony dostęp do e–papierosów. Prawo zakazujące ich sprzedaży nieletnim jest martwe. Brakuje też elementarnej edukacji przestrzegającej przed zgubnymi skutkami nałogu. W efekcie połowa młodych ludzi, którzy spróbowali po raz pierwszy w wieku 16-17 lat e-papierosa, zostaje przy paleniu i pogrąża się w uzależnieniu – alarmuje Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. Główne pytanie, przed którym stają teraz eksperci, to jak wapowanie wpływa na ludzkie organizmy w dłuższej perspektywie.