Posłanka PO zaatakowała wiceministra. Zaliczyła wpadkę

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała powiedział w jednym z wywiadów, że dług publiczny w stosunku do PKB zmalał o około 10 proc. „Trzeba prostować kłamstwa” – zarzuciła politykowi Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej. Niektórzy internauci przekonują, że posłanka zaliczyła wpadkę, i tłumaczą, na czym polega jej błąd.

Marcin Horała podczas politycznej dyskusji na antenie TVN miał powiedzieć, że „po 4 latach(…) zadłużenie, dług publiczny w stosunku do PKB, a tak się go liczy na całym świecie, zmalał w Polsce o niemal 10 procent”. Wypowiedź tę przytoczyła na Twitterze Izabela Leszczyna, była sekretarz stanu w ministerstwie finansów.



Działaczka Platformy Obywatelskiej stwierdziła, że trzeba prostować kłamstwa Horały, i zamieściła wykres, na którym przy spadku dotyczącym Polski widnieje cyfra 5,6. „W szesnastu państwach zmalał bardziej” niż w Polsce – zauważyła Leszczyna.



Na jej wpis zareagował jeden z internautów. „Szanowna pani poseł, wykres, który pani umieściła, prezentuje zmianę w punktach procentowych. W przypadku Polski było to -5,6 pp, a nie -5,6 proc. Po podzieleniu procentowego stanu zadłużenia w 2015 oraz 2019 daje to właśnie mniej więcej 10 proc. spadku, tak jak wspominał pan poseł Horała” – przekonuje użytkownik sieci.



„Kolejne przekręty faktów pani Leszczyny. Kurcze, ostatnio zamiast pisać prawdę, mocno pani manipuluje” – dodał kolejny z internautów. „Przecież ów wykres jest w punktach procentowych, a nie w procentach. Proszę o przeliczenie na procenty i przeproszenie pana Marcina Horały za nazwanie go kłamcą” – zaapelował.

Horała o Leszczynie: Postać jest rozwojowa

Teraz wymianę zdań między posłanką PO, a internautami udostępnił na Twitterze Marcin Horała. „Pani poseł Izabela Leszczyna to przykład kogoś, kto może sprawiać wrażenie eksperta, ale wyłącznie na laiku” – ocenił polityk Zjednoczonej Prawicy.



Dodał, że przedstawicielka Platformy Obywatelskiej „rzuci fachowym terminem, czasem da wykres albo dane – przy czym jak ktoś je zna to wie, że jest na odwrót niż twierdzi” Leszczyna. „Zaczęło się od VAT, ale postać jest rozwojowa” – skomentował wiceminister.



Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka interwencja Izabeli Leszczyny. Posłanka była bardzo aktywna również w niedawnej kampanii prezydenckiej, gdy o stanowisko głowy państwa ubiegali się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.



W jednym ze swoich wystąpień prezydent Duda zapowiadał wówczas, że do 2025 roku szerokopasmowy internet dotrze do wszystkich Polaków. „Platforma zbudowała 7 tys. km, a ile zbudował PiS?” – skrytykowała głowę państwa Izabela Leszczyna.



„A PiS dokładnie 107 tys. km” – odpowiedziała jej w rozmowie z portalem tvp.info Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. Podkreślała, że działaczka Platformy może nie być w temacie, ale w związku z tym lepiej nie atakować politycznych oponentów.

