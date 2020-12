Pierwsze adaptacje lektur dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Będą kolejne

Pierwsze lektury szkolne w adaptacjach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi udostępniono na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Są to „Królowa Śniegu” Jana Christiana Andersena i „Śnieżka” Braci Grimm.

Seria „Lektury dostępne” to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.



Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań wideo z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.





Ministerstwo obiecuje kolejne tytuły

MEN zapowiada, że w najbliższym czasiewśród których znajdą się przetłumaczone na PJM i opracowane z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Henryka Sienkiewicza.Teksty reprezentują różne gatunki literackie: od „Mazurka Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego, fraszki Jana Kochanowskiego przez nowelę Bolesława Prusa, po kolejne utwory Braci Grimm i Jana Christiana Andersena.

Seria została opracowana na zlecenie ministra edukacji i nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka, będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.



Jak wyjaśnia resort edukacji, uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter.





Łatwiejszy dostęp do tekstów literackich

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącąOprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.