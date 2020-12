Mobbing po rosyjsku. Kiedy szef to usłyszał, sięgnął po broń i strzelił w twarz

Policja prowadzi śledztwo ws. pobicia i ataku z bronią na pracownika podmoskiewskiej firmy. Jak donoszą tamtejsze media, mężczyzna został zaatakowany przez swojego pracodawcę, bo… nie chciał zostać dłużej w pracy.

Cytując agencję TASS, portal fontanka.ru opisuje incydent z niedzieli, do którego doszło w pobliżu siedziby firmy, tuż przy obwodnicy stolicy Rosji.



Szef pobił go i strzelił mu w twarz pistoletem gazowym – informuje TASS. Powód? Podwładny w dniu wolnym od pracy, po skończonej zmianie, odmówił pozostania na stanowisku.



Ranny pracownik z oparzeniami chemicznymi oczu i złamanym nosem trafił do szpitala. Sprawę bada policja.



